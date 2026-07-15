La Guardia Civil investiga la oleada de incendios en Granada y no descarta ninguna hipótesis sobre su origen

La Guardia Civil continúa investigando las circunstancias que rodean los últimos incendios registrados en la ciudad de Granada y su área metropolitana. Según han indicado fuentes del Instituto Armado, por el momento no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen de los fuegos que han afectado a distintos puntos del cinturón granadino durante las últimas semanas.

El incendio más reciente se declaró a primera hora de la mañana de este miércoles en una zona próxima a la antigua Azulejera, dentro del término municipal de Granada. El fuego obligó a cortar de forma temporal el tráfico en la carretera GR-3102, una vía que ya ha recuperado la normalidad tras la extinción de las llamas.

Las llamas se originaron en el entorno del barranco de San Jerónimo, una zona situada en el límite con el municipio de Jun. Precisamente en este mismo enclave ya se registró otro incendio el pasado lunes, caracterizado por la aparición de varios focos, y otro más el pasado 5 de julio.

Investigación de los incendios en Granada: todas las hipótesis siguen abiertas

La investigación trata de determinar si existe algún tipo de relación entre los distintos incendios declarados en los últimos días en el área metropolitana de Granada. De momento, los agentes trabajan en el análisis de cada uno de los escenarios afectados sin descartar ninguna línea de investigación.

¿Existe alguna conexión entre los incendios registrados en el cinturón de Granada? Por ahora, la Guardia Civil evita adelantar conclusiones y mantiene abiertas todas las posibilidades mientras recopila pruebas y analiza las circunstancias en las que se produjeron los distintos fuegos.

A esta sucesión de incendios se suma el registrado durante la jornada del martes en una zona agrícola situada junto al polígono Juncaril. Las llamas terminaron extendiéndose hasta una zona de naves industriales, lo que obligó a cortar tanto la circulación en la GR-30 como la conexión ferroviaria entre Granada y Albolote. Ambos servicios quedaron restablecidos una vez controlada la situación.

Más de una decena de incendios en dos semanas en el área metropolitana de Granada

Los últimos incidentes forman parte de una cadena de más de diez incendios registrados en apenas dos semanas en distintos puntos del área metropolitana de Granada. Aunque todos ellos han sido extinguidos sin que permanezcan activos en la actualidad, las causas siguen bajo investigación.

¿Qué se sabe sobre el origen de los incendios en Granada? Por el momento, no existe una explicación oficial sobre el motivo de esta sucesión de fuegos. La Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer el origen de cada incendio y determinar si existe algún vínculo entre ellos o si responden a causas independientes.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen la vigilancia sobre las zonas afectadas y recuerdan la importancia de extremar las precauciones ante el elevado riesgo de incendios durante los meses de verano.