El Barco Centro Gastronómico abre sus puertas con una amplia oferta de cocina internacional, zonas de ocio y un espacio de 5.000 metros cuadrados

El complejo, ubicado en Churriana de la Vega, en la carretera GR-3303, abre sus puertas todos los días desde la 13:00 hasta las 02:00 horas, con una propuesta que reúne bajo un mismo techo diez conceptos de restauración, cocina internacional, zonas infantiles y espacios para eventos.

El Barco Centro Gastronómico nace con el objetivo de ofrecer una experiencia que combina gastronomía de distintos países, ocio familiar y una amplia terraza en un recinto de 5.000 metros cuadrados.

La principal apuesta del nuevo centro gastronómico es reunir diferentes cocinas del mundo en un mismo espacio. En su inauguración estarán operativos diez puntos de venta, aunque la intención de sus promotores es ampliar la oferta hasta trece establecimientos en los próximos meses.

Entre las propuestas destacan:

El Tinterillo de Málaga, especializado en pescado frito y arroces.

Sushi japonés.

Shawarma elaborado de forma artesanal.

Hamburguesas gourmet.

Cocina italiana con pizzas, pastas y arroces.

Gastronomía latina con especialidades de Venezuela, Perú, México, Colombia y Argentina.

Heladería artesanal.

Cafetería con dulces bajo la marca Puerto Dulce.

Perritos calientes y otras propuestas de comida rápida elaboradas al momento.

Eduardo de la Torre explica que la filosofía del proyecto pasa por ofrecer productos elaborados con ingredientes frescos y evitar elaboraciones industrializadas. En el caso del shawarma, por ejemplo, asegura que la carne se corta a cuchillo y se cocina a la plancha, mientras que las hamburguesas se preparan con carne fresca elaborada por el propio equipo.

El proyecto incorpora una importante oferta de ocio para completar la experiencia. Además de los restaurantes, El Barco contará con un bar de copas, zona recreativa con futbolines y billares, espacios pensados para que los niños puedan divertirse mientras los adultos disfrutan de la terraza, salones climatizados y un espacio para eventos con capacidad para unas 400 personas destinado a bodas, comuniones, bautizos, cumpleaños y celebraciones privadas.

Un equipo de 35 personas para poner en marcha El Barco Centro Gastronómico

La apertura de El Barco ha supuesto la incorporación de un equipo formado por cerca de 35 trabajadores.

Eduardo de la Torre asegura que ha centrado todos sus esfuerzos en este proyecto, trasladando incluso parte de su equipo habitual para garantizar el funcionamiento del complejo desde el primer día.

Uno de sus principales retos será mantener la rapidez en el servicio pese al elevado número de propuestas gastronómicas disponibles simultáneamente.

Con una combinación de gastronomía internacional, cocina artesanal, amplios espacios de ocio y capacidad para grandes eventos, El Barco Centro Gastronómico de Churriana de la Vega aspira a consolidarse como uno de los nuevos referentes gastronómicos de la provincia de Granada.

Su promotor resume la filosofía del proyecto con una idea clara: permitir que cualquier visitante pueda "comerse el mundo sentado en una sola mesa", disfrutando de sabores procedentes de distintos países sin salir de Churriana de la Vega.