Cervezas Alhambra lanza ‘Experiencias para soltar la prisa’ a las 19:25 con planes exclusivos de música y gastronomía

En un contexto en el que la inmediatez domina la rutina diaria, Cervezas Alhambra vuelve a reivindicar su filosofía centenaria basada en vivir sin prisa. La marca traslada su mensaje de la campaña “La Rueda” al plano real con una iniciativa que invita a desconectar del ritmo acelerado y reconectar con el momento presente.

Las denominadas “Experiencias para soltar la prisa” ofrecen acceso a planes exclusivos de música en directo y gastronomía de alto nivel, pensados para disfrutarse sin reloj y con plena atención a los sentidos.

¿Qué significa la ‘hora para salir de la rueda’ de Cervezas Alhambra y cómo se puede participar?

La mecánica es sencilla y está diseñada para generar un momento de pausa en mitad del día. Durante los días 24, 25 y 26 de junio, a las 19:25 horas, el perfil de Instagram de Cervezas Alhambra activará la “hora para salir de la rueda”, un espacio diario en el que se sortearán 5 cajas con acceso doble a experiencias sorpresa.

La participación es gratuita y por tiempo limitado, convirtiendo ese instante en una excusa para detener la rutina y aspirar a vivir algo diferente.

Música y gastronomía: planes exclusivos para vivir sin prisa con Cervezas Alhambra

Entre las experiencias disponibles se encuentran propuestas de gran atractivo cultural y gastronómico, como:

Acceso a conciertos en Noches del Botánico

Abonos para el festival Granada Sound

Entradas para la gira de La Plazuela en Madrid

en Madrid Experiencias gastronómicas en el restaurante con Estrella Michelin Noor, del chef Paco Morales

Cada una de estas opciones está pensada para fomentar una vivencia consciente, alejada de la prisa y centrada en el disfrute.

La acción refuerza el posicionamiento de Cervezas Alhambra como una marca asociada a la calma, la contemplación y el disfrute pausado. En este caso, la hora elegida —las 19:25— se convierte en un símbolo diario de pausa y desconexión.

Con esta iniciativa, la marca propone algo más que ocio: una forma distinta de entender el tiempo y las experiencias, acompañadas de una Alhambra Reserva 1925 como elemento icónico del momento. Una propuesta que transforma unos minutos del día en la oportunidad de vivir sin prisa y con intensidad cada detalle.