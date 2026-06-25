para disfrutar con los cinco sentidos

Cervezas Alhambra lanza ‘Experiencias para soltar la prisa’ a las 19:25 con planes exclusivos de música y gastronomía

La marca refuerza su filosofía “sin prisa” con una acción especial vinculada a su campaña “La Rueda”, invitando al público a detener el ritmo acelerado del día a día. A las 19:25h, Cervezas Alhambra activará en Instagram una serie de sorteos que permitirán acceder a experiencias exclusivas.

Redacción

Granada | (Publicado 25.06.2026 17:31)

Cervezas Alhambra lanza ‘Experiencias para soltar la prisa’ a las 19:25 con planes exclusivos de música y gastronomía
Cervezas Alhambra lanza ‘Experiencias para soltar la prisa’ a las 19:25 con planes exclusivos de música y gastronomía | Cervezas Alhambra

En un contexto en el que la inmediatez domina la rutina diaria, Cervezas Alhambra vuelve a reivindicar su filosofía centenaria basada en vivir sin prisa. La marca traslada su mensaje de la campaña “La Rueda” al plano real con una iniciativa que invita a desconectar del ritmo acelerado y reconectar con el momento presente.

Las denominadas “Experiencias para soltar la prisa” ofrecen acceso a planes exclusivos de música en directo y gastronomía de alto nivel, pensados para disfrutarse sin reloj y con plena atención a los sentidos.

¿Qué significa la ‘hora para salir de la rueda’ de Cervezas Alhambra y cómo se puede participar?

La mecánica es sencilla y está diseñada para generar un momento de pausa en mitad del día. Durante los días 24, 25 y 26 de junio, a las 19:25 horas, el perfil de Instagram de Cervezas Alhambra activará la “hora para salir de la rueda”, un espacio diario en el que se sortearán 5 cajas con acceso doble a experiencias sorpresa.

La participación es gratuita y por tiempo limitado, convirtiendo ese instante en una excusa para detener la rutina y aspirar a vivir algo diferente.

Música y gastronomía: planes exclusivos para vivir sin prisa con Cervezas Alhambra

Entre las experiencias disponibles se encuentran propuestas de gran atractivo cultural y gastronómico, como:

  • Acceso a conciertos en Noches del Botánico
  • Abonos para el festival Granada Sound
  • Entradas para la gira de La Plazuela en Madrid
  • Experiencias gastronómicas en el restaurante con Estrella Michelin Noor, del chef Paco Morales

Cada una de estas opciones está pensada para fomentar una vivencia consciente, alejada de la prisa y centrada en el disfrute.

La acción refuerza el posicionamiento de Cervezas Alhambra como una marca asociada a la calma, la contemplación y el disfrute pausado. En este caso, la hora elegida —las 19:25— se convierte en un símbolo diario de pausa y desconexión.

Con esta iniciativa, la marca propone algo más que ocio: una forma distinta de entender el tiempo y las experiencias, acompañadas de una Alhambra Reserva 1925 como elemento icónico del momento. Una propuesta que transforma unos minutos del día en la oportunidad de vivir sin prisa y con intensidad cada detalle.

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