Cervezas Alhambra lanza ‘Experiencias para soltar la prisa’ a las 19:25 con planes exclusivos de música y gastronomía

En un contexto en el que la inmediatez domina la rutina diaria, Cervezas Alhambra vuelve a reivindicar su filosofía centenaria basada en vivir sin prisa. La marca traslada su mensaje de la campaña “La Rueda” al plano real con una iniciativa que invita a desconectar del ritmo acelerado y reconectar con el momento presente.
Las denominadas “Experiencias para soltar la prisa” ofrecen acceso a planes exclusivos de música en directo y gastronomía de alto nivel, pensados para disfrutarse sin reloj y con plena atención a los sentidos.
¿Qué significa la ‘hora para salir de la rueda’ de Cervezas Alhambra y cómo se puede participar?
La mecánica es sencilla y está diseñada para generar un momento de pausa en mitad del día. Durante los días 24, 25 y 26 de junio, a las 19:25 horas, el perfil de Instagram de Cervezas Alhambra activará la “hora para salir de la rueda”, un espacio diario en el que se sortearán 5 cajas con acceso doble a experiencias sorpresa.
La participación es gratuita y por tiempo limitado, convirtiendo ese instante en una excusa para detener la rutina y aspirar a vivir algo diferente.
Música y gastronomía: planes exclusivos para vivir sin prisa con Cervezas Alhambra
Entre las experiencias disponibles se encuentran propuestas de gran atractivo cultural y gastronómico, como:
- Acceso a conciertos en Noches del Botánico
- Abonos para el festival Granada Sound
- Entradas para la gira de La Plazuela en Madrid
- Experiencias gastronómicas en el restaurante con Estrella Michelin Noor, del chef Paco Morales
Cada una de estas opciones está pensada para fomentar una vivencia consciente, alejada de la prisa y centrada en el disfrute.
La acción refuerza el posicionamiento de Cervezas Alhambra como una marca asociada a la calma, la contemplación y el disfrute pausado. En este caso, la hora elegida —las 19:25— se convierte en un símbolo diario de pausa y desconexión.
Con esta iniciativa, la marca propone algo más que ocio: una forma distinta de entender el tiempo y las experiencias, acompañadas de una Alhambra Reserva 1925 como elemento icónico del momento. Una propuesta que transforma unos minutos del día en la oportunidad de vivir sin prisa y con intensidad cada detalle.