La Chana celebra sus Fiestas Populares 2026 con cinco días de convivencia, cultura y tradición vecinal

El barrio de La Chana se prepara para vivir cinco intensos días de celebración con sus Fiestas Populares 2026, una cita ya consolidada en el calendario festivo de Granada que refuerza la convivencia vecinal y la participación ciudadana.

La programación, organizada por la Asociación de Vecinos Barriadas Chana, Encina y Angustias, se desarrollará del 24 al 28 de junio con actividades repartidas por distintos espacios del barrio y dirigidas a públicos de todas las edades.

El concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, Francisco Almohalla, ha subrayado durante la presentación que “los barrios son el corazón de Granada y sus fiestas representan uno de los mejores ejemplos de convivencia, participación e identidad colectiva de nuestra ciudad”.

Las fiestas arrancarán el miércoles 24 de junio con actividades culturales y de convivencia en la Biblioteca Pública Municipal de La Chana y el Centro Municipal de Servicios Sociales. Habrá cuentacuentos, actuaciones musicales, bailes latinos y una merienda popular organizada junto a colectivos sociales del barrio.

El jueves 25 llegará el inicio oficial de las fiestas con la tradicional Fiesta del Columpio, una de las actividades más esperadas por los vecinos. Esa jornada incluirá también el taller “Mirar las Estrellas”, actuaciones de baile y el pregón a cargo de Adriana Ángela Malagón Ortega, directora del IES Severo Ochoa.

La noche culminará con la entrega de los Farolillos de la Chana, un reconocimiento a personas y entidades destacadas del barrio, además de la música del DJ El Son de la Tribu.

Entre los principales atractivos del programa destacan la Fiesta del Columpio, el Festival Flamenco del Teatro José Tamayo, la entrega de los Farolillos de la Chana y una amplia oferta de actividades deportivas, infantiles y gastronómicas.

El viernes tendrá un marcado carácter cultural con actuaciones, degustaciones populares, bingo solidario a beneficio de Cáritas y una gran noche musical en el Bulevar.

El sábado estará dedicado a las familias con talleres infantiles, actividades deportivas, el Día sin Coche, torneos, concentración motera y la participación del creador de contenido granadino El Patica.

El domingo pondrá el broche final a las Fiestas Populares de La Chana 2026 con una programación muy completa que incluye misa rociera, fiesta de la espuma, actividades infantiles, paella popular, homenaje a los mayores, clases de baile y gimnasia al aire libre, además de la actuación de la Escuela de Baile Cristina Heredia.

Presentación Fiestas Populares de La Chana 2026 | Ayuntamiento de Granada

Desde el Ayuntamiento de Granada se ha querido destacar el valor de estas celebraciones como ejemplo de cohesión social. Almohalla ha recordado que la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031 también se construye desde los barrios: “desde el movimiento vecinal, las tradiciones compartidas y las iniciativas como estas fiestas populares”.