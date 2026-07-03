De una idea a la cocina de tus sueños: así trabaja Santos Studio 7 en Granada

Desde un pequeño estudio de menos de 60 metros cuadrados hasta convertirse en una empresa con tres estudios, un almacén logístico y más de 30 profesionales. Esa ha sido la evolución de Santos Studio 7 en apenas nueve años, consolidándose como uno de los referentes en diseño y planificación de cocinas en Granada.

Luis Yáñez, gerente de la empresa, explicó en los micrófonos de Más de Uno Granada que el proyecto nació con un objetivo claro: ofrecer un servicio cercano y profesional como distribuidor exclusivo de Cocinas Santos en la provincia.

"Trabajamos para que la idea de cocina que tiene cada cliente se haga realidad", resume Yáñez, quien destaca que el crecimiento de la empresa ha sido posible gracias a dos pilares fundamentales: el valor del equipo humano y el compromiso de que cada proyecto salga perfecto.

Santos Studio 7: un equipo especializado para hacer realidad cada cocina

En un mercado donde la oferta es cada vez mayor, Santos Studio 7 apuesta por diferenciarse a través de la atención personalizada.

¿Qué encuentra un cliente cuando entra en uno de sus estudios?

Según explica Luis Yáñez, además de un espacio moderno y cuidadosamente diseñado, los clientes descubren un equipo de profesionales que les acompaña durante todo el proceso.

La empresa asegura que uno de los comentarios más repetidos por quienes confían en ellos es que "nunca pensaron que comprar una cocina pudiera ser tan fácil".

Detrás de esa experiencia existe una estructura de trabajo perfectamente coordinada. Los proyectos se organizan por departamentos especializados en logística, instalaciones, ventas y gestión de pedidos, cada uno con responsables específicos que garantizan que todas las fases del proceso funcionen de manera eficiente.

Para Yáñez, además de la organización, existe otro factor determinante: la implicación del equipo.

"Todos creemos en el proyecto Estudio7 y eso hace que estemos involucrados al máximo en nuestro trabajo, generando además un excelente ambiente laboral", señala.

Las tendencias en cocinas que triunfan en Granad, según Santos Estudio 7

Raquel Arco, coordinadora general de Santos Studio 7, explica que el concepto de cocina ha cambiado completamente en los últimos años.

¿Qué buscan hoy los clientes cuando diseñan su nueva cocina? La respuesta es clara: espacios abiertos y pensados para convertirse en el auténtico centro de la vivienda.

Las cocinas abiertas al salón, las zonas de office o las islas centrales son algunas de las soluciones más demandadas siempre que el espacio lo permite. El objetivo es crear estancias funcionales que inviten a compartir tiempo en familia y disfrutar del día a día.

En cuanto al diseño, las tendencias actuales apuestan por materiales naturales como la madera o la piedra, líneas limpias y ambientes cálidos que transmitan sensación de confort.

La clave del éxito de Santos Studio 7: escuchar al cliente

Uno de los aspectos que diferencia a la empresa, según explica Raquel Arco, es la importancia que conceden a conocer en profundidad a cada cliente.

Antes de comenzar el diseño, el equipo dedica tiempo a comprender sus necesidades, hábitos y estilo de vida. Esa fase de escucha permite desarrollar proyectos completamente personalizados.

Además, Santos Studio 7 acompaña al cliente durante todo el proceso, desde el diseño inicial hasta la instalación final de la cocina.

Ese seguimiento integral aporta tranquilidad y, según explica Arco, muchos clientes les trasladan al finalizar el proyecto que incluso han disfrutado de todo el proceso de creación de su nueva cocina.

Tres estudios de Santos Studio 7 para acercar el diseño de cocinas a toda Granada

Actualmente, la empresa dispone de tres estudios en distintos puntos estratégicos de Granada.

El primero abrió sus puertas en la avenida de la Ilustración, junto a la avenida de Dílar. Posteriormente se incorporó un segundo espacio en el Centro Empresarial Olinda y, más recientemente, un tercer estudio en la calle Alhamar, en pleno centro de la ciudad.

Desde Santos Studio 7 invitan a todas aquellas personas que estén pensando en renovar su cocina a visitar cualquiera de sus estudios para conocer de primera mano su forma de trabajar y descubrir cómo una idea puede convertirse en la cocina soñada gracias a un equipo especializado y un acompañamiento personalizado durante todo el proyecto.