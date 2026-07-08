Así será la nueva estación de Andaluces y la integración ferroviaria en Granada: primeras imágenes del proyecto

Las primeras infografías de la futura estación de Andaluces y de la integración ferroviaria en Granada ya permiten visualizar el aspecto que tendrá una de las grandes transformaciones urbanas previstas para la capital granadina. El proyecto convertirá el entorno ferroviario en un espacio más moderno, accesible y sostenible, con nuevas zonas verdes, pasarelas peatonales y una estación completamente renovada.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha compartido las recreaciones a través de sus redes sociales, donde ha destacado que se trata del resultado de un "gran acuerdo institucional". Según ha señalado, la actuación permitirá transformar Granada mediante la creación de un gran corredor verde que conectará ambos lados de las vías, generará nuevos espacios para el disfrute de la ciudadanía y mejorará la movilidad urbana.

La integración ferroviaria en Granada da un nuevo paso

La iniciativa entra ahora en una nueva fase con el inicio de los trabajos técnicos para redactar el anteproyecto que definirá la transformación del acceso ferroviario a Granada y el proyecto básico de ampliación y remodelación de la estación.

Durante la novena Mesa Técnica del Ferrocarril, celebrada este martes, representantes de Adif, el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y la empresa adjudicataria comenzaron a coordinar los trabajos de una actuación adjudicada por 4,1 millones de euros.

Infografías de la futura estación de Andaluces y la integración ferroviaria en la ciudad | ADIF

El proyecto contempla la construcción de una nueva terminal de aproximadamente 5.000 metros cuadrados, diseñada en dos niveles, que incrementará la capacidad ferroviaria y mejorará la conexión con el transporte público gracias a su integración con la parada de Metro.

¿Cómo será la nueva estación de Andaluces?

Las recreaciones muestran un edificio de diseño contemporáneo con grandes superficies acristaladas y una amplia cubierta vegetal. Uno de los elementos más llamativos será la creación de pasarelas ajardinadas que cruzarán sobre las vías, permitiendo unir barrios históricamente separados por el corredor ferroviario.

Infografías de la futura estación de Andaluces y la integración ferroviaria en la ciudad | ADIF

Además, el proyecto incorpora un mirador panorámico desde el que será posible contemplar algunos de los principales iconos paisajísticos de Granada, como la Alhambra y Sierra Nevada, además de nuevos espacios públicos destinados al paseo y al ocio.

La integración ferroviaria en Granada eliminará la histórica barrera de las vías

Uno de los principales objetivos de la actuación es transformar el actual corredor ferroviario en un gran pasillo verde que mejore la calidad urbana de toda la zona.

Infografías de la futura estación de Andaluces y la integración ferroviaria en la ciudad | ADIF

El plan prevé nuevos parques, recorridos peatonales y ciclistas y diferentes actuaciones para aumentar la permeabilidad entre barrios como La Rosaleda y La Chana. Entre las alternativas que se estudiarán figura también el soterramiento parcial de las vías en determinados tramos, con el fin de reducir el impacto del ferrocarril sobre el tejido urbano.

¿Qué beneficios tendrá la integración del ferrocarril para Granada?

Desde el Ministerio de Transportes destacan que la actuación permitirá mejorar tanto la movilidad como la configuración urbana de la ciudad. Además de ampliar la capacidad ferroviaria, el proyecto aspira a generar nuevos espacios verdes, facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta y reforzar la conexión entre barrios que durante décadas han permanecido separados por las infraestructuras ferroviarias.

En este sentido, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha subrayado que la integración ferroviaria pretende poner fin a una división histórica que ha condicionado el crecimiento de la ciudad durante generaciones, convirtiendo las vías en un espacio de unión en lugar de una barrera para los vecinos.