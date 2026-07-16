El Rey Felipe VI presidirá en la Alhambra el acto solemne por el V Centenario del Consejo de Estado

El Rey Felipe VI presidirá en el segundo semestre de 2026 el acto solemne de conmemoración del V Centenario del Consejo de Estado, que tendrá lugar en el Palacio de Carlos V, en la Alhambra de Granada, uno de los escenarios con mayor simbolismo histórico para esta institución.

El anuncio lo realizó este miércoles la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, durante la tercera reunión del Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional encargada de organizar las actividades del quinto centenario del máximo órgano consultivo del Gobierno de España.

Durante el encuentro, Calvo hizo balance de las iniciativas desarrolladas a lo largo del año y destacó que se están cumpliendo los principales objetivos de esta conmemoración: recordar los 500 años de historia del Consejo de Estado, acercar la institución a la ciudadanía y renovar el compromiso con los valores que han consolidado su prestigio a lo largo de cinco siglos.

El V Centenario del Consejo de Estado tendrá su acto central en la Alhambra

El acto institucional que presidirá Felipe VI tendrá un marcado carácter histórico. No en vano, el Palacio de Carlos V fue el lugar donde Carlos I creó el Consejo de Estado, convirtiendo a la Alhambra en el enclave elegido para celebrar el principal evento del aniversario.

La elección de Granada responde a su relevancia histórica para la institución. Fue en el Palacio de Carlos V donde nació el Consejo de Estado hace cinco siglos, por lo que el escenario representa el origen de uno de los órganos consultivos más importantes del Estado español.

Carmen Calvo subrayó que este será uno de los actos de mayor relevancia institucional e internacional previstos para la segunda mitad de 2026.

Calendario de actividades del V Centenario del Consejo de Estado

La programación continuará en agosto con la celebración del curso 'El Consejo de Estado en su V Centenario', que se impartirá en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander.

En noviembre, Barcelona acogerá las XXV Jornadas sobre la función consultiva, donde se celebrará un acto institucional con la participación de los distintos Consejos Consultivos.

Ese mismo mes también se inaugurará una exposición en la Biblioteca Nacional de España y tendrá lugar en Madrid un simposio internacional que reunirá a órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado procedentes de varios países europeos y de Colombia.

Por su parte, entre septiembre y diciembre continuará el ciclo de conferencias 'La huella del Consejo de Estado', con especialistas de reconocido prestigio que participarán en distintas ciudades españolas.

Entre las iniciativas previstas destaca la emisión, el próximo 12 de septiembre, de un décimo especial de la Lotería Nacional dedicado al V Centenario. Además, en diciembre se organizarán por primera vez unas Jornadas de Puertas Abiertas en el Palacio de los Consejos, en colaboración con el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid.

La programación conmemorativa se completará con la publicación de once libros, elaborados en colaboración con el Boletín Oficial del Estado (BOE), que abordarán diferentes aspectos históricos, jurídicos e institucionales relacionados con el Consejo de Estado y sus cinco siglos de trayectoria.