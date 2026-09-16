Una experta explica en Onda Cero la serie de terremotos en Granada: "No sabemos cuánto va a durar ni cuantos repuntes va a tener"

La tierra ha vuelto a temblar este miércoles en Granada y su área metropolitana. Un terremoto de magnitud 3,1 mbLg se ha registrado a las 9:54 horas y se ha dejado sentir de forma amplia entre la población. Según el cálculo provisional del Instituto Geográfico Nacional (IGN), el epicentro se ha localizado en Churriana de la Vega, a una profundidad de cinco kilómetros.

El nuevo movimiento sísmico se produce cuando apenas ha transcurrido un día desde que la Junta de Andalucía desactivara la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico en Granada, que ha pasado a situación de preemergencia ante la evolución de la actividad.

"No sabemos cuánto va a durar ni cuántos repuntes va a tener"

En este contexto, la investigadora del Instituto Andaluz de Geofísica, Mercedes Feriche, ha pasado por los micrófonos de Onda Cero Granada para explicar cómo está evolucionando esta serie de terremotos y qué puede esperarse en las próximas semanas.

Feriche ha explicado que la evolución de una serie sísmica como la de Granada no permite establecer con precisión cuándo terminará por completo la actividad ni descartar nuevos episodios de mayor intensidad.

La investigadora pone así el foco en una de las principales incertidumbres que rodean a estos fenómenos: la duración de la serie y la posibilidad de que se produzcan nuevos repuntes, pese a que la tendencia general sea descendente.

Por eso, el terremoto de este miércoles se produce en un escenario en el que los indicadores apuntan hacia un amortiguamiento de la actividad, pero en el que todavía pueden registrarse nuevos movimientos sentidos por la población.

Una serie sísmica que continúa activa

La serie sísmica comenzó el pasado 14 de agosto en el entorno de Alhendín y tuvo sus dos episodios de mayor magnitud los días 15 y 18 de ese mes, con terremotos de 4,8 Mw.

Desde entonces se han registrado más de 1.500 terremotos en el área epicentral, aunque la inmensa mayoría han sido de baja magnitud y no han llegado a superar, salvo contadas excepciones, valores próximos a los dos grados.

Los datos muestran una tendencia general de descenso de la actividad sísmica. Según la evolución analizada por los expertos, se está produciendo un amortiguamiento, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un descenso todavía más marcado durante la última semana.

Sin embargo, el terremoto de 3,1 registrado este miércoles demuestra, según los expertos, que la serie continúa produciendo movimientos que pueden ser percibidos por la población.

Granada, zona gravemente afectada por los terremotos

A la evolución de la serie sísmica se suma otra decisión adoptada este martes por el Gobierno. Un mes después del inicio de los terremotos, Granada y los municipios afectados han sido declarados zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

La declaración permitirá que los vecinos que hayan sufrido daños en sus viviendas puedan solicitar ayudas para reparar los desperfectos provocados por los terremotos. Las solicitudes podrán tramitarse desde este miércoles ante la Subdelegación del Gobierno.

Mientras tanto, la actividad sísmica continúa bajo seguimiento de los organismos especializados. La provincia ha pasado de la fase de emergencia a la de preemergencia, pero el terremoto de 3,1 de este miércoles vuelve a poner de manifiesto que, aunque la serie presenta una evolución descendente, la tierra todavía sigue temblando en Granada.