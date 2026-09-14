El Cristo de San Agustín procesiona este lunes en Granada para pedir protección ante los terremotos

El Cristo de San Agustín, protector de Granada, saldrá este lunes en procesión por las calles del centro de la capital tras la serie sísmica que afecta a la provincia desde el pasado 15 de agosto. El Arzobispado de Granada ha convocado a los fieles a participar en esta procesión de rogativas para pedir el fin de los terremotos y rezar por las personas afectadas.

La jornada comenzará a las 19:00 horas con una misa en la Catedral de Granada, convocada por el Ayuntamiento dentro del tradicional Voto de la ciudad al Cristo de San Agustín, considerado protector de Granada. La eucaristía estará presidida por el arzobispo de Granada, José María Gil Tamayo.

Una vez finalizada la misa, la imagen del Santísimo Cristo de San Agustín saldrá en procesión por las calles del centro de la capital. En el cortejo participarán también representantes de la Corporación municipal, así como autoridades civiles y militares.

La iniciativa ha sido promovida por el propio arzobispo de Granada, que ha expresado en distintas ocasiones su deseo de que los granadinos puedan orar juntos por las personas afectadas por los terremotos y pedir protección para la ciudad y la Archidiócesis.

Así será el recorrido de la procesión del Cristo de San Agustín

El recorrido de la procesión partirá de la Plaza de las Pasiegas y continuará por Marqués de Gerona, Mesones, Puerta Real de España, Reyes Católicos, Gran Vía, Cristo de San Agustín, Plaza Villamena, Cárcel Baja, Pie de la Torre y Plaza de las Pasiegas, antes de regresar a la Catedral.

Según ha informado la Hermandad del protector de Granada, el cortejo estará encabezado por la cruz alzada y un cuerpo litúrgico, que precederán a la imagen del Cristo. Los hermanos, fieles y devotos podrán acompañar al sagrado protector y participar en los rezos durante el recorrido.

El acompañamiento musical correrá a cargo del grupo vocal Mágnum Ensemble y de la , capilla musical Santo Ángel Custodio perteneciente a la propia Hermandad.

El Cristo de San Agustín, protector de Granada

La relación entre el Cristo de San Agustín y las situaciones de dificultad que atraviesa Granada se remonta a siglos atrás. La tradición señala que en 1779 el Ayuntamiento de Granada designó a esta imagen como sagrado protector de la ciudad después de que finalizara una epidemia que había afectado a la población.

Desde entonces, la Corporación municipal mantiene el denominado Voto de la ciudad al Cristo de San Agustín, una tradición que inicialmente se celebraba en agosto y que posteriormente quedó fijada el 14 de septiembre, coincidiendo con la festividad de la Exaltación de la Santa Cruz.

En el contexto de la serie sísmica registrada en Granada desde el 15 de agosto, la ciudad vuelve ahora su mirada hacia esta histórica devoción. El Arzobispado ha invitado a los granadinos a participar en la celebración y a rezar por el fin de los terremotos, por quienes están sufriendo sus consecuencias y por la protección de Granada y su Archidiócesis.