Granada CF y Puleva lanzan una edición limitada de leche con los colores rojiblancos

La nueva edición especial supone un nuevo capítulo en la trayectoria conjunta del Granada CF y Puleva, una colaboración que se remonta a más de 60 años y que forma parte de la historia de ambas entidades. Los nuevos envases incorporan diferentes elementos identificativos del club y trasladan el carácter rojiblanco a un producto presente en el día a día de los granadinos.

La campaña se presenta bajo el lema ‘Lo que pasa en el campo… se queda en el campo. ¡Y ahora, también en tu leche!’, una propuesta que conecta la identidad del Granada CF con esta edición especial de Puleva Original.

El lanzamiento estará acompañado durante el mes de septiembre por una campaña audiovisual y diferentes acciones conjuntas entre el club y la compañía granadina.

Una alianza vinculada al tejido empresarial de Granada

Esta iniciativa pone de relieve la relación del Granada CF con el tejido empresarial granadino y la apuesta de la entidad deportiva por impulsar proyectos junto a empresas de referencia de su entorno. En este caso, la colaboración con Puleva vuelve a poner en valor una vinculación que se ha mantenido durante décadas.

El presidente del Granada CF, Ignacio Beristain, ha destacado el orgullo que supone para el club mantener esta alianza con una empresa de la tierra. Según ha señalado, la relación entre ambas entidades va más allá de un simple patrocinio y supone una satisfacción que el escudo del Granada CF aparezca ahora en los productos de Puleva.

Edición limitada de Puleva Original con la imagen y los colores rojiblancos | Puleva

Por su parte, Lucas Alcaraz, director de la Ciudad Deportiva del Club, ha subrayado que hablar de Puleva es también hablar de una parte de la historia del Granada CF, después de más de seis décadas compartiendo experiencias y recorrido.

Con esta edición limitada, el Granada CF continúa estrechando lazos con las empresas de Granada y reforzando una historia común con Puleva que forma parte de la identidad y de la memoria colectiva de la provincia.