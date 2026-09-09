Juanma Moreno anuncia una partida de 46,2 millones de euros para reparar los daños de los terremotos en Granada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado una partida extraordinaria de 46 millones de euros para hacer frente a los daños provocados por los terremotos registrados en Granada desde el pasado 15 de agosto. Los fondos permitirán actuar en viviendas, colegios, centros de salud, infraestructuras municipales y la Alhambra. Moreno también ha destacado que el servicio de atención psicológica de la Junta ha recibido más de 500 llamadas desde los primeros seísmos.

Han pasado 25 días desde los primeros temblores, aunque los vecinos continúan percibiendo pequeños movimientos de tierra y persiste la preocupación por el estado de algunos edificios y viviendas.

El anuncio se ha producido después de una reunión de más de dos horas mantenida por Juanma Moreno con los alcaldes de 28 municipios afectados por los terremotos y con representantes de los vecinos del Zaidín. Tras este encuentro, el presidente de la Junta ha comparecido ante los medios de comunicación para detallar las medidas que se pondrán en marcha.

Moreno ha explicado que el plan de ayudas aprobado este pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contempla diferentes líneas de actuación para dar respuesta a los daños ocasionados por los seísmos.

Moreno defiende que su visita llega "cuando ha considerado" que debía llegar

La visita del presidente de la Junta se produce 25 días después de los primeros temblores. Algunos vecinos habían cuestionado que Moreno no hubiera acudido antes a las zonas afectadas y se preguntaban cuándo llegaría la visita del presidente andaluz.

Ante estas críticas, Moreno ha defendido que ha acudido "cuando he considerado yo que tenía que venir" y ha explicado que la Junta trabaja de forma "muy planificada".

En este sentido, ha defendido el papel de los técnicos durante las primeras fases de una emergencia y ha asegurado que son ellos quienes deben estar en primera línea. Según sus palabras, "los políticos sobran ahí" cuando se está gestionando directamente una situación de emergencia.

46,2 millones para reparar los daños de los terremotos

Una de las principales partidas estará destinada a garantizar la seguridad de los edificios dañados. En concreto, se han reservado ocho millones de euros en ayudas dirigidas a comunidades de propietarios y viviendas unifamiliares que hayan sufrido desperfectos y que no estén cubiertas por el Consorcio de Compensación de Seguros ni por las ayudas del Gobierno central.

El objetivo es que estas ayudas permitan acometer las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los inmuebles afectados por los movimientos sísmicos.

15 millones para la rehabilitación de Santa Adela

Dentro de este paquete de medidas, Juanma Moreno también ha anunciado, a petición del Ayuntamiento de Granada, una actuación conjunta para poner en marcha la cuarta fase del Área de Rehabilitación y Regeneración Urbana de Santa Adela.

La Junta de Andalucía aportará 15 millones de euros a través del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía. La actuación contempla intervenir en 12 edificios y 150 viviendas, que serán sustituidas, en algunos casos, por nuevas construcciones.

Siete millones para los ayuntamientos

Otra de las partidas anunciadas contempla siete millones de euros en ayudas a los ayuntamientos de las localidades más afectadas por los terremotos.

Estos fondos estarán destinados a la reparación de infraestructuras municipales que hayan sufrido daños. Según ha explicado Moreno, las ayudas ya están en marcha después de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Cuatro millones para la Alhambra

El presidente de la Junta también ha anunciado una inyección de cuatro millones de euros para la Alhambra. El dinero permitirá llevar a cabo trabajos para asegurar, estabilizar y consolidar diferentes elementos en varias zonas del recinto monumental que se han visto afectados por los movimientos sísmicos.

La Junta reclama al Gobierno la declaración de zona afectada

Moreno ha vuelto a reclamar al Gobierno central celeridad en la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, una medida que permitiría agilizar la llegada de ayudas a los municipios y vecinos afectados por los terremotos.

El presidente andaluz ha insistido especialmente en la necesidad de facilitar la tramitación de las ayudas de los seguros y de ofrecer una respuesta a aquellas familias cuyas viviendas han sufrido daños pero no disponen de seguro.

Mientras continúan los trabajos para evaluar y reparar los desperfectos, los vecinos siguen pendientes de la evolución de la actividad sísmica y de unas ayudas que permitan recuperar cuanto antes la normalidad.