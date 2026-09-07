Pedro Fernández, sobre la ausencia de Moreno en Granada tras los terremotos: "Me parece una falta de respeto"

Pedro Fernández ha realizado estas declaraciones durante un desayuno con los medios de comunicación con el que el PSOE de Granada ha escenificado este lunes el inicio del nuevo curso político. Un arranque que el dirigente socialista ha aprovechado para arremeter contra el presidente andaluz por su respuesta a la situación provocada por los terremotos.

El también secretario general del PSOE en la provincia ha puesto el foco en que Juanma Moreno no ha visitado Granada desde la madrugada del 15 de agosto, cuando varios municipios de la provincia se vieron afectados por una intensa sucesión de movimientos sísmicos.

Una situación que ha dejado centenares de personas desalojadas, importantes daños materiales y pérdidas económicas millonarias, mientras los terremotos y réplicas continúan registrándose en distintos puntos de la provincia.

Fernández ha cuestionado especialmente que el presidente de la Junta no acudiera finalmente a Granada el pasado jueves, cuando tenía previsto mantener un encuentro con vecinos y afectados por los seísmos. La visita fue cancelada después de que se retrasara el vuelo de Moreno desde Bruselas.

Para el dirigente socialista, la ausencia del presidente andaluz resulta especialmente grave teniendo en cuenta la situación que atraviesan las localidades afectadas. Fernández ha calificado de "falta de respeto" que Moreno no haya estado sobre el terreno para conocer de primera mano las consecuencias de los terremotos.

Toni Valero también critica al presidente andaluz

Las críticas a Juanma Moreno no se han limitado al PSOE. El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Toni Valero, también ha cuestionado que el presidente de la Junta todavía no haya acudido a Granada tras los terremotos que viene sufriendo la provincia.

En una rueda de prensa en Málaga, Valero ha señalado que "solo tiene tiempo para su partido", pero que "no encuentra tiempo cuando hay que dar soluciones y dar la cara ante los andaluces y las andaluzas". El dirigente de IU ha recordado además que hay familias que todavía continúan fuera de sus casas y otras muchas que siguen esperando respuestas.

Valero también se ha referido a la visita que Moreno tenía prevista el pasado jueves para reunirse con el alcalde de una de las zonas afectadas y que finalmente no se produjo. El coordinador de IU Andalucía ha contrastado esta ausencia con la agenda del presidente al día siguiente, cuando, según ha señalado, sí encontró tiempo para desplazarse a Málaga con Alberto Núñez Feijóo a comer huevos fritos.

"Este contraste se explica solo. Moreno Bonilla solo tiene tiempo para su partido", ha criticado Valero, quien ha insistido en que el presidente andaluz "siempre encuentra tiempo para el postureo, pero no encuentra tiempo cuando hay que dar soluciones y dar la cara ante los andaluces y las andaluzas".