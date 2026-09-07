La Guardia Civil detiene en Salobreña a un hombre por el hurto de 159 ordenadores

La Guardia Civil ha detenido en Salobreña a un hombre de 35 años como presunto autor del hurto de 159 ordenadores portátiles, valorados en unos 80.000 euros. La operación, denominada 'Computer26', se inició después de que una patrulla localizara 81 de estos equipos en el interior de un vehículo durante un dispositivo de prevención de la delincuencia.

Los hechos se remontan al pasado 1 de agosto, cuando una patrulla del Puesto de la Guardia Civil de Salobreña realizaba un dispositivo de identificación de vehículos y personas en una carretera del término municipal de Ítrabo.

Durante la actuación, los agentes localizaron en el asiento trasero y en el maletero de uno de los vehículos 81 ordenadores portátiles junto a sus correspondientes cargadores. El conductor no pudo acreditar la procedencia de los equipos, por lo que fueron intervenidos.

A partir de ese momento, el Equipo ROCA de la Compañía de la Guardia Civil de Motril inició una investigación para determinar el origen de los ordenadores.

Los agentes contactaron con las marcas afectadas y pudieron determinar que los equipos habían sido enviados desde Holanda a una empresa distribuidora cuyo centro logístico se encuentra en Madrid.

La compañía confirmó que en uno de sus cargamentos recientes faltaban 159 ordenadores portátiles, con un valor aproximado de 80.000 euros. Durante las comprobaciones internas, la empresa había detectado cajas vacías en el interior de varios palés, aunque inicialmente no se habían observado signos externos de manipulación.

El detenido era uno de los conductores del transporte internacional

La investigación permitió a los agentes reconstruir el recorrido realizado por el cargamento y analizar la intervención de las distintas empresas y conductores que participaron en el transporte.

Según la Guardia Civil, uno de los conductores que había participado en el traslado internacional era precisamente la misma persona que había sido interceptada en Ítrabo con los 81 ordenadores.

Los investigadores sospechan que el detenido habría aprovechado una parada durante el trayecto para manipular los precintos de varios palés y sustraer los equipos informáticos. Posteriormente, habría vuelto a colocar las cajas vacías en los palés para intentar simular que la carga permanecía intacta.

Una vez concluidas las labores de investigación, búsqueda y localización del sospechoso, la Guardia Civil procedió a su detención el pasado lunes 31 de agosto.

El arrestado fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia número 4 de Motril, como presunto autor de un delito de hurto.