El PSOE de Lanjarón pide al Ayuntamiento que reconsidere el proyecto de la pasarela del Tajo Colorao tras la muerte de un trabajador

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Lanjarón pide al alcalde, Eric Escobedo, que reconsidere el proyecto de la pasarela del Tajo Colorao después del accidente laboral en el que el pasado lunes falleció un trabajador tras precipitarse desde unos 25 metros de altura mientras trabajaba en las obras. Los socialistas reclaman una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si se cumplían todas las medidas de seguridad.

El PSOE de Lanjarón considera que el accidente mortal incrementa las dudas que ya mantenía sobre la seguridad del proyecto y reclama al Ayuntamiento que reflexione sobre la continuidad de una actuación que, además, cuestionan por su impacto sobre el entorno natural.

El proyecto de la pasarela del Tajo Colorao en Lanjarón contemplaba inicialmente una tirolina

Los socialistas recuerdan que el proyecto de la pasarela del Tajo Colorao contemplaba inicialmente también la construcción de una tirolina en la pared del Tajo, una actuación que finalmente fue descartada debido a los desprendimientos registrados en la zona.

El secretario general del PSOE de Lanjarón, Andrés Cháves, asegura que estos deslizamientos de tierra continúan produciéndose actualmente y sostiene que se registran “a diario”. Para los socialistas, este contexto vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de seguridad y estabilidad del terreno sobre el que se desarrolla la actuación.

El accidente laboral tuvo lugar el pasado lunes durante los trabajos de construcción de la infraestructura. Un trabajador falleció después de precipitarse desde una altura aproximada de 25 metros. Ante este suceso, el PSOE reclama que se investiguen de manera exhaustiva las circunstancias del siniestro y que se determine si se habían adoptado todas las medidas de seguridad exigibles.

“Lo primero es acompañar a la familia en este momento de dolor”, ha señalado Cháves, que ha trasladado sus condolencias a los familiares y compañeros del trabajador y ha respaldado la petición de los sindicatos para esclarecer lo ocurrido.

“No puede haber pregunta sin respuesta cuando hablamos de la vida de una persona”, ha afirmado el dirigente socialista.

Los socialistas cuestionan la necesidad de la pasarela del Tajo Colorao

Más allá de la investigación del accidente, el PSOE considera que lo ocurrido debe llevar al Ayuntamiento de Lanjarón a reconsiderar la actuación. El partido sostiene que la pasarela no constituye una prioridad para el municipio y cuestiona tanto su necesidad como el impacto que puede generar sobre el espacio natural.

“Después de lo ocurrido, el alcalde debería escuchar y reflexionar sobre si merece la pena seguir adelante con una actuación que genera dudas desde el punto de vista de su necesidad y de su fuerte impacto ambiental sobre el entorno”, ha defendido Cháves.

Los socialistas consideran que Lanjarón dispone ya de un importante patrimonio natural, paisajístico, cultural y turístico que todavía no está suficientemente puesto en valor. Por ello, defienden que los recursos públicos se destinen prioritariamente a mejorar y potenciar los atractivos existentes.

“Lanjarón no necesita llenar su territorio de nuevas infraestructuras para atraer visitantes. Necesita poner en valor lo que ya tiene, mejorar sus recursos, cuidar su entorno y construir un modelo turístico sostenible que genere actividad económica y empleo sin hipotecar nuestro patrimonio natural”, ha señalado.

Por último, el PSOE de Lanjarón reclama al Ayuntamiento transparencia y responsabilidad y anuncia que solicitará toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente y conocer las conclusiones de la investigación.