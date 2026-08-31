Un nuevo seísmo de madrugada se deja sentir en siete municipios de Granada pese a ser de magnitud 1,9

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La provincia de Granada ha vuelto a registrar un seísmo durante la madrugada. El municipio de Huétor Vega fue el epicentro de un movimiento de tierra de magnitud 1,9 mbLg, que llegó a sentirse en otros seis municipios granadinos pese a su reducida intensidad.

Según los datos publicados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el temblor se produjo a las 00:48 horas de este domingo, 30 de agosto, con epicentro situado a unos cuatro kilómetros de profundidad, al oeste del término municipal de Huétor Vega.

El movimiento sísmico fue percibido, además de en Huétor Vega, en Granada capital, La Zubia, Armilla, Cájar, Churriana de la Vega y Purchil.

Otros movimientos sísmicos durante la madrugada

Durante las horas posteriores se registraron otros pequeños terremotos en la provincia de Granada, aunque ninguno superó la magnitud 2 y todos presentaron una intensidad inferior al registrado en Huétor Vega.

El IGN sitúa estos movimientos en términos municipales como La Zubia, Granada capital, Armilla, Ogíjares, Cájar y Huétor Vega. De acuerdo con la información disponible, estos otros seísmos no llegaron a ser sentidos por la población.

Este nuevo movimiento se produce además en el contexto de la serie sísmica que afecta al área metropolitana de Granada y que comenzó a mediados de agosto con epicentro en Alhendín.

Una serie sísmica que comenzó el 14 de agosto

La actual serie sísmica de Alhendín comenzó el pasado 14 de agosto, cuando se registró un terremoto de magnitud 3,7 Mw durante la tarde.

La actividad sísmica alcanzó posteriormente algunos de sus momentos de mayor intensidad con dos terremotos de magnitud 4,8 Mw. El primero tuvo lugar durante la madrugada del 15 de agosto y el segundo durante la mañana del 18 de agosto, con epicentros determinados en Alhendín y en la zona de Gójar-Otura.

Estos movimientos provocaron alarma entre los vecinos, hasta el punto de que numerosos ciudadanos salieron de sus viviendas y se echaron a las calles.

Además, los terremotos dejaron daños materiales en distintos inmuebles, entre ellos grietas en muros y paredes, desprendimientos de cornisas y de elementos de las fachadas, así como daños en sombreros de chimeneas.

La serie sísmica también dejó personas heridas leves y ha obligado a mantener a algunos ciudadanos desalojados de sus viviendas mientras continúan las labores de evaluación y reparación de los daños.