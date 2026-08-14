El Puerto de Motril cerrará una temporada récord de cruceros con más de 47.000 pasajeros

El Puerto de Motril encara el final de la temporada estival de cruceros con unas cifras que consolidan su creciente posición como escala de referencia en el Mediterráneo. Entre junio y septiembre, un total de 23 buques habrán realizado escala en el puerto granadino, con más de 47.000 pasajeros y una cifra similar de tripulantes a bordo.

La Autoridad Portuaria de Motril destaca que, pese al importante volumen de actividad registrado durante estos meses, el verano está considerado temporada baja para el tráfico de cruceros en la dársena granadina. El mayor número de pasajeros se concentra habitualmente durante la primavera y el otoño.

Esta distribución permite desestacionalizar la actividad turística y extender durante más meses del año los beneficios económicos asociados a la llegada de cruceristas.

Un impacto económico para Motril, la Costa Tropical y Granada

La llegada de miles de pasajeros y tripulantes supone una importante inyección económica para Motril, la Costa Tropical y el conjunto de la provincia de Granada. Las escalas repercuten directamente en sectores como la hostelería, el comercio, el transporte, los taxis, las empresas turísticas, las visitas culturales y los establecimientos de ocio.

Además del impacto económico inmediato, la Autoridad Portuaria considera que cada crucero contribuye a reforzar la imagen de Motril y Granada como destino turístico y puede favorecer futuras visitas.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, José García Fuentes, ha señalado que los datos del verano demuestran que el turismo de cruceros es "un activo cada vez más importante" para el puerto y para el destino. En este sentido, ha destacado que cada escala permite dar a conocer Motril, la Costa Tropical y Granada a nuevos visitantes.

El Norwegian Dawn, el crucero con más escalas

Entre los 23 buques que habrán elegido el Puerto de Motril durante el periodo estival destaca especialmente el Norwegian Dawn, que tiene previstas 18 escalas. Será, por tanto, el barco con mayor presencia en la dársena granadina durante los meses de verano.

La temporada de cruceros comenzó el pasado mes de abril y se prolongará hasta noviembre. Una vez finalizada, el Puerto de Motril prevé alcanzar 68 escalas, 123.997 pasajeros y 53.660 tripulantes.

Estas cifras supondrán un ejercicio histórico para el tráfico de cruceros y consolidarán la tendencia ascendente registrada en los últimos años.

El Puerto de Motril apuesta por un turismo de cruceros sostenible

La Autoridad Portuaria de Motril sitúa también la sostenibilidad entre sus objetivos y defiende un modelo turístico que no contribuya a la masificación del territorio.

García Fuentes ha subrayado que se busca que el crucerista disfrute de una experiencia positiva que pueda animarle a regresar posteriormente al destino. La llegada de cruceros en diferentes épocas del año permite, además, repartir el impacto económico y turístico más allá de los meses de mayor afluencia.

Para la Autoridad Portuaria, el turismo de cruceros se consolida así como un elemento de diversificación económica y turística, especialmente por su capacidad para generar actividad durante los periodos considerados de temporada baja.