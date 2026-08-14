Quéntar reclama una solución para la GR-3201 siete meses después de los daños del temporal

Los vecinos de Quéntar reclaman a la Diputación de Granada una solución definitiva para la GR-3201, siete meses después de los daños que provocó el temporal de febrero en el entorno del puente de Aguas Blancas. La situación obliga a desviar parte del tráfico por el casco urbano de esta localidad de unos 900 habitantes, con las molestias y riesgos que, según denuncian, supone para residentes y conductores.

La Diputación anunció el pasado mes de febrero una actuación de emergencia de 506.441 euros en el entorno del puente de Aguas Blancas, en Dúdar, dentro de un proyecto global que entonces se estimaba en alrededor de 1,7 millones de euros. Sin embargo, los vecinos aseguran que lo que inicialmente se planteó como una solución provisional se ha prolongado durante meses.

Siete meses después, los vecinos piden una fecha definitiva

Los vecinos recuerdan que la GR-3201 es una carretera provincial que comunica esta zona con el altiplano y que el tráfico desviado atraviesa actualmente el núcleo urbano de Quéntar. Los residentes reclaman conocer qué actuaciones se han ejecutado ya, cuáles están pendientes, qué parte del presupuesto previsto se ha destinado a cada intervención y cuándo se recuperará una circulación normal y segura por la carretera.

José Luis López, uno de los vecinos que denuncia la situación, considera especialmente preocupante que el problema continúe sin resolverse cuando se aproxima una fecha señalada para el municipio: el paso de La Vuelta a España por Quéntar el 12 de septiembre de 2026. La etapa 20, considerada la etapa reina, atravesará el municipio en su recorrido hacia las ascensiones finales.

Los vecinos piden que las administraciones concreten también las medidas de seguridad y tráfico previstas para esa jornada, teniendo en cuenta la circulación de corredores, equipos, vehículos de asistencia, servicios de emergencia y visitantes, además del tráfico habitual.

La coincidencia con las fiestas de moros y cristianos añade además una mayor previsión de visitantes y movimiento de personas en el municipio.

Qué dice la Diputación de Granada sobre las obras de la GR-3201

A preguntas de Onda Cero Granada, el presidente en funciones de la Diputación Provincial de Granada, Eric Escobedo, ha asegurado que las obras de la GR-3201 están avanzando y que la previsión es que terminen durante el mes de septiembre, antes del paso de La Vuelta.

Escobedo, no obstante, no ha podido concretar una fecha exacta para la finalización de los trabajos. Según ha explicado, el calendario dependerá de la evolución de las obras y de los plazos de ejecución de la empresa constructora. El presidente en funciones tampoco ha detallado qué trabajos se han ejecutado durante estos siete meses ni cuáles permanecen pendientes.

El Ayuntamiento de Quéntar también reclama explicaciones

El alcalde de Quéntar, Francisco José Martín, reclama a la Diputación información detallada sobre el estado de las actuaciones. El regidor considera que la situación se ha vuelto insostenible para el municipio y pide conocer qué trabajos se han realizado, cuáles quedan por ejecutar y cuándo terminarán.

Los vecinos insisten en que no reclaman un trato de favor, sino que la carretera provincial recupere su función sin trasladar durante meses sus problemas al interior del pueblo.