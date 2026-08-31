Los ayuntamientos del PP en Granada se concentrarán este miércoles en apoyo a Ceuta

Los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en la provincia de Granada se sumarán este miércoles, 2 de septiembre, a las concentraciones convocadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en apoyo a Ceuta. Las movilizaciones tendrán lugar a las 20.00 horas en las plazas de los consistorios y se desarrollarán simultáneamente en más de 260 municipios españoles gobernados por los populares.

El PP reclama unidad y protección para los ceutíes

El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, ha defendido la necesidad de que las instituciones y la sociedad mantengan una posición de unidad ante la situación que atraviesa Ceuta.

Saavedra considera que la situación es "muy grave e intolerable" y reclama solidaridad con la Ciudad Autónoma. El dirigente popular sostiene que la protección de la integridad de los ceutíes debe situarse "por encima de cualquier otra consideración".

Las concentraciones se celebrarán de manera conjunta este miércoles a las ocho de la tarde en distintos puntos de España. En Granada, los municipios gobernados por el PP se sumarán a esta convocatoria en las plazas de sus respectivos ayuntamientos.