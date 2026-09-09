Juanma Moreno visita Granada tres semanas después de los terremotos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llega este miércoles a Granada para conocer de primera mano los daños ocasionados por la sucesión de terremotos registrada durante las últimas semanas. Su agenda incluye una reunión con alcaldes de los municipios afectados y un encuentro con representantes de asociaciones vecinales del distrito del Zaidín, una de las zonas más afectadas de la capital.

Moreno también se desplazará hasta Churriana de la Vega, donde podrá comprobar los daños provocados por los seísmos y las actuaciones de reparación que ya se han llevado a cabo. La visita se produce después de que el Consejo de Gobierno de la Junta aprobara este martes la declaración de situación excepcional para los municipios granadinos afectados por la serie sísmica.

La Junta destina 7 millones de euros a reparar los daños

La Junta de Andalucía ya ha aprobado una partida extraordinaria de 7 millones de euros para reparar infraestructuras públicas de titularidad local dañadas y se espera que Moreno anuncie nuevas medidas de apoyo.

Además, está previsto que el presidente andaluz presente durante su visita un paquete adicional de medidas para tratar de paliar las consecuencias de una actividad sísmica que continúa, aunque con terremotos de menor magnitud.

La visita de Moreno llega después de que la prevista para la semana pasada tuviera que ser cancelada por el retraso de un vuelo desde Bruselas. La suspensión generó críticas por parte del Gobierno y de distintos grupos políticos, que cuestionaron el momento elegido por el presidente para desplazarse hasta la provincia.

Más de 1.500 terremotos en Granada desde el inicio de la serie sísmica

La declaración de situación excepcional comprende el periodo entre el 14 de agosto y el 7 de septiembre de 2026 y afecta especialmente a los municipios de la Vega de Granada, donde se ha concentrado la mayor parte de los daños detectados en el informe técnico preliminar de la Dirección General de Emergencias y Protección Civil de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El primer terremoto significativo se registró el 14 de agosto, con una magnitud de 3,7 y epicentro en La Zubia. Un día después, un seísmo de magnitud 4,8 con epicentro en Alhendín sacudió con fuerza el área metropolitana y provocó la activación del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico.

El 18 de agosto se produjo otro terremoto de magnitud 4,8, con epicentro al noroeste de Gójar, seguido de nuevas réplicas en municipios como Churriana de la Vega, Alhendín y Ogíjares.

Aunque la actividad sísmica mantiene una tendencia general descendente en frecuencia, intensidad y magnitud, ya se han registrado más de 1.500 terremotos desde el inicio de la serie.

Casi 700 personas han tenido que ser desalojadas

El episodio sísmico ha obligado a realizar 1.188 inspecciones técnicas de edificios y ha provocado el desalojo preventivo de cerca de 700 personas ante el riesgo detectado en sus viviendas. El pasado lunes, unas 400 personas pudieron regresar a sus hogares en Las Gabias.

Además, el teléfono 112 ha recibido 8.186 comunicaciones y ha gestionado 5.784 emergencias relacionadas con la situación, mientras que el servicio específico de atención psicológica ha atendido 532 llamadas de personas afectadas.

Hasta 31 municipios han llegado a activar sus respectivos Planes Territoriales de Emergencia Local. El Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico continúa activado en fase de emergencia y situación operativa 1, aunque el martes 8 de septiembre se declaró la fase de recuperación.