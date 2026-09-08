La Guardia Civil no detecta sustancias peligrosas en el humo del incendio de una planta de reciclaje de Alhendín

El fuego se ha declarado antes de las cuatro de la tarde en una planta privada de reciclaje de residuos de la construcción situada en Alhendín, por causas que todavía no han trascendido. El incendio ha provocado una gran columna de humo negro, visible desde diferentes puntos del área metropolitana de Granada.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, la primera llamada alertando del incendio se recibió a las 15.55 horas. Desde entonces, el Teléfono de Emergencias 112 ha atendido más de medio centenar de avisos relacionados con el suceso.

Hasta el lugar se ha desplazado un amplio dispositivo de emergencia integrado por efectivos de los Bomberos de Granada y del Consorcio Provincial, que ha movilizado también a los parques de Loja y Guadix, además de efectivos del 061, Infoca, Guardia Civil y Policía Local de Alhendín. También se han activado las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y La Malahá y se ha informado a los ayuntamientos próximos.

Durante las labores de extinción, un trabajador de la planta ha resultado afectado de carácter leve por inhalación de humo. Ha sido evacuado en una ambulancia de la Red de Transporte Urgente hasta el Hospital San Cecilio (PTS). Un equipo DCCU también se desplazó hasta el lugar, aunque posteriormente se retiró al no ser necesaria su intervención.

La Guardia Civil descarta inicialmente sustancias peligrosas en el humo

Ante la presencia de la gran columna de humo, efectivos especialistas TEDAX-NRBQ de la Comandancia de la Guardia Civil de Granada se han desplazado hasta la planta para realizar las correspondientes mediciones y análisis.

Tras estas comprobaciones, los especialistas han determinado en una primera valoración técnica que no se ha detectado la presencia de sustancias peligrosas en el humo generado por el incendio.

No obstante, la Guardia Civil precisa que la valoración global de los posibles efectos sobre la salud corresponde, en su caso, a las autoridades competentes a partir de los resultados obtenidos.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se ha pedido a la población extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos desplegados en la zona. Además, se ha recomendado no acercarse al lugar del incendio para evitar riesgos innecesarios.

La Junta ha aconsejado también cerrar puertas y ventanas en las viviendas próximas al incendio y prestar especial atención a niños, mayores y personas con problemas respiratorios.

El fuego del incendio en Alhendín está perimetrado y no se espera que se extienda

Los efectivos que trabajan en la extinción señalan que el incendio está perimetrado y que no se espera que pueda extenderse fuera de las instalaciones de la planta.

La presencia de plásticos y goma entre los materiales que han salido ardiendo, mezclados con los residuos de construcción, ha provocado la intensa columna de humo negro.

En el dispositivo de extinción también participa un camión nodriza de los Bomberos de la Diputación con capacidad para más de 14.000 litros de agua, destinado a reforzar las labores para controlar las llamas.

La empresa afectada se dedica a la clasificación, tratamiento y transformación de residuos de la construcción, con el objetivo de convertir estos desechos en nuevas materias primas.