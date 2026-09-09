Estos son los cortes de tráfico por el paso de La Vuelta en Granada: calles afectadas y horarios

Granada vivirá este fin de semana el desenlace de La Vuelta Ciclista a España, con dos etapas que recorrerán distintos puntos de la provincia. La última, el domingo 13 de septiembre, tendrá su salida en la carretera de Armilla y terminará en Granada capital, después de atravesar municipios como La Zubia, Gójar, Otura, Cúllar Vega y Santa Fe, entre otros.

Pero la celebración de la etapa tendrá una importante consecuencia para los conductores: numerosas calles de Granada estarán cortadas al tráfico durante buena parte del domingo. La Policía Local ha preparado un dispositivo especial con restricciones progresivas que comenzarán a las siete de la mañana.

¿Qué calles estarán cortadas en Granada por La Vuelta?

Los primeros cortes de tráfico comenzarán a las 7:00 horas en Paseo del Salón y de la Bomba; Recogidas, entre Camino de Ronda y Puerta Real; Reyes Católicos, entre Isabel la Católica y Puerta Real; Acera del Darro, entre Puerta Real y Puente Blanco; Paseo de los Basilios y Gran Vía.

Por estas zonas solo podrán circular los autobuses, mientras que a partir de las 9:00 horas se incorporarán nuevas restricciones en Profesor Tierno Galván y Sos del Rey Católico; Poeta Manuel de Góngora; y avenida Pablo Picasso, en el tramo comprendido entre Camino Bajo de Huétor y avenida de Dílar.

El corte total del circuito cerrado está previsto a partir de las 14:00 horas. Una hora y media después, a las 15:30 horas, quedará implantado el corte del itinerario completo y solo podrán acceder al recorrido la caravana publicitaria y los ciclistas.

El pelotón entrará en Granada capital alrededor de las 16:50 horas, mientras que la llegada a meta está prevista entre las 19:00 y las 19:30 horas. A partir de ese momento comenzará el desmontaje progresivo del circuito, aunque el restablecimiento del tráfico está previsto desde las 23:00 horas.

Por tanto, los conductores que tengan previsto desplazarse por el centro de Granada este domingo deberán extremar la precaución, consultar los itinerarios alternativos y tener en cuenta que las restricciones se mantendrán durante prácticamente toda la jornada.

La Vuelta también llega a Onda Cero Granada

El ambiente previo a este gran final tendrá también protagonismo en Onda Cero. Este jueves 10 de septiembre, Radioestadio Noche, con Edu Pidal, se realizará desde Granada, concretamente desde el patio del Ayuntamiento en la plaza del Carmen, a las 23.30 horas, con motivo de la llegada de La Vuelta a la provincia.

Será el preludio de un fin de semana en el que Granada se convertirá en protagonista del final de una de las grandes pruebas ciclistas del calendario internacional.