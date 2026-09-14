Asesinada en México una estudiante de 21 años de la Universidad de Granada durante su Erasmus

La Universidad de Granada (UGR) ha confirmado el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, una estudiante de 21 años que se encontraba realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La joven fue asesinada el pasado sábado en Cuautla, en el estado mexicano de Morelos, en unos hechos que las autoridades investigan como feminicidio.

La UGR ha activado su protocolo internacional y se ha puesto a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas, mientras la Fiscalía de Morelos mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades.

La UGR condena el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera y activa el protocolo internacional

La Universidad de Granada ha expresado este lunes su "más firme repulsa y absoluta condena" ante el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de Ciencias de la Educación que se encontraba en México realizando una estancia de movilidad académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La institución granadina ha trasladado sus condolencias y su solidaridad a la familia, personas allegadas y compañeros de la joven. Además, el equipo de Gobierno de la UGR se ha puesto a disposición de la familia y de las autoridades consulares españolas en México para prestarles el apoyo necesario.

El rector de la UGR, Pedro Mercado, ha calificado lo ocurrido como un "acto brutal" y ha reconocido sentir "mucha rabia" ante un "tristísimo acontecimiento". Según ha explicado, la universidad activó el protocolo internacional en cuanto tuvo conocimiento del crimen y contactó con el consulado y la embajada española en México para conocer con mayor detalle las circunstancias de lo ocurrido.

Mercado también ha señalado que la UGR se puso en contacto con la familia de Claudia para acompañarla en estos momentos y ofrecerle todo el apoyo que pueda prestar la institución.

Minuto de silencio en memoria de Claudia, estudiante española asesinada en México

La Universidad de Granada ha convocado para este lunes, 14 de septiembre, un minuto de silencio en memoria de Claudia Tacoronte a las 11.00 horas en la puerta de todos los centros de trabajo de la institución. El rector, Pedro Mercado, participará en la concentración prevista en el Hospital Real.

La comunidad universitaria ha reiterado además la "necesidad imperativa de erradicar toda forma de violencia ejercida contra las mujeres" y ha defendido su compromiso con los derechos humanos y la construcción de un pensamiento crítico.

La UGR también se ha puesto en contacto con la veintena de estudiantes Erasmus que actualmente cursan sus estudios en México tras conocerse el asesinato de la joven granadina.

La Fiscalía de Morelos investiga el crimen de Claudia Tacoronte Aguilera como feminicidio

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha confirmado igualmente la muerte de Claudia Tacoronte Aguilera, a quien identifica como una estudiante de 21 años que realizaba una estancia de intercambio académico en la institución.

Según ha señalado la universidad mexicana, los hechos tuvieron lugar en la Casa de la Cultura de Cuautla y fueron considerados como un feminicidio. La UAEM ha reclamado a la Fiscalía General de Morelos una investigación "inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género" para esclarecer lo ocurrido, garantizar justicia y evitar la impunidad.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, ha explicado que la Fiscalía intervino desde el primer momento en el levantamiento del cuerpo siguiendo el protocolo de feminicidio establecido para las muertes violentas de mujeres. "Estamos en las pesquisas", ha señalado.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha expresado su solidaridad con la familia de la joven y con la comunidad universitaria. Ha asegurado que las autoridades trabajan de forma coordinada y que la Fiscalía será la encargada de determinar las circunstancias del crimen y las posibles responsabilidades.

La gobernadora también ha confirmado que se ha establecido contacto con el Consulado de España en México para proporcionar acompañamiento institucional a los familiares de Claudia.

Las universidades públicas andaluzas muestran su apoyo a la UGR

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía y rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, ha asegurado estar "en shock" tras conocer el asesinato de la estudiante de la UGR.

Oliva ha lamentado que se haya "segado" la vida de una joven y ha señalado que las universidades públicas andaluzas emitirán un comunicado de repulsa y apoyo a la Universidad de Granada. También ha indicado que se estudiarán las medidas que sean oportunas respecto a los estudiantes Erasmus que actualmente se encuentran en México.

México es, según ha apuntado el presidente de las universidades públicas andaluzas, uno de los destinos más demandados por los estudiantes que realizan sus movilidades internacionales en Latinoamérica.