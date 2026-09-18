El nuevo Volkswagen ID. Polo ya está en Granada: Gilauto presenta el urbano eléctrico que lleva el ADN del Polo a una nueva era

El Polo cambia de energía, pero no de personalidad. Volkswagen ha convertido uno de sus modelos más reconocibles en un utilitario eléctrico pensado tanto para la ciudad como para los viajes, con un diseño completamente renovado, nuevas tecnologías de asistencia y un interior más amplio.

La producción del modelo ya está en marcha en Martorell, donde Volkswagen inició en junio la fabricación del ID. Polo junto al CUPRA Raval.

ID. Polo llega al mercado español con un precio de partida de 17.900 euros, incluyendo campañas, Plan Auto+ y CAEs.

El nuevo ID. Polo llega a Granada de la mano de Gilauto

Las instalaciones de Gilauto en Granada han sido esta mañana el escenario de la presentación del nuevo Volkswagen ID. Polo, un vehículo que aspira a trasladar a la movilidad eléctrica algunos de los rasgos que han acompañado al Polo durante sus 50 años de historia.

Cristina Gil, gerente de Gilauto, ha destacado durante la presentación la acogida que está teniendo el nuevo modelo y ha señalado que ya existen alrededor de 30.000 reservas en España. El vehículo representa además un paso importante para Volkswagen por su fabricación nacional: el ID. Polo se produce en la planta de Martorell, en Cataluña, dentro de la estrategia del Grupo Volkswagen para impulsar una nueva generación de vehículos eléctricos urbanos fabricados en España.

Cristina Gil, gerente de Gilauto | Onda Cero

Gil recuerda que el Polo acumula más de 20 millones de unidades vendidas a lo largo de su historia. Ahora, el modelo inicia una nueva etapa convertido en un vehículo completamente eléctrico.

Antonio Fresneda, asesor comercial de Gilauto, ha puesto el acento durante la presentación en las dimensiones y la versatilidad del vehículo. El nuevo ID. Polo mide 4,05 metros de longitud y ofrece un maletero de 441 litros, una capacidad que crece considerablemente respecto al Polo convencional.

Hasta 449 kilómetros de autonomía y carga rápida

Uno de los principales argumentos del Volkswagen ID. Polo eléctrico es su autonomía. La gama cuenta con dos capacidades de batería y tres niveles de potencia, con una autonomía máxima anunciada de hasta 449 kilómetros en las versiones correspondientes. Volkswagen sitúa además la autonomía WLTP de su versión de mayor capacidad en hasta 454 kilómetros en sus especificaciones internacionales, dependiendo de configuración y homologación.

Antonio Fresneda y Javier Fernández, equipo de Gilauto | Onda Cero

La batería de 37 kWh netos está asociada a las versiones de menor potencia y permite una autonomía de hasta 329 kilómetros. La batería de 52 kWh netos, disponible en las versiones de mayor potencia, eleva la autonomía hasta los 449 kilómetros indicados para la gama comercializada en España.

La carga rápida en corriente continua permite recuperar del 10 al 80 % de la batería en aproximadamente 23-24 minutos, según versión. Una característica especialmente pensada para que el coche no quede limitado a los desplazamientos urbanos.

Javier Fernández, director de posventa de Gilauto, ha destacado precisamente esta doble posibilidad: una batería de menor capacidad pensada especialmente para el uso cotidiano y otra de 52 kWh, orientada a quienes buscan una mayor autonomía para desplazamientos largos.

Conducción con un solo pedal y asistencia inteligente

El nuevo eléctrico incorpora tecnologías que hasta hace poco estaban reservadas a vehículos de segmentos superiores. Entre ellas se encuentra el Connected Travel Assist, capaz de proporcionar asistencia longitudinal y lateral y, en determinadas condiciones, reconocer semáforos.

También incorpora conducción con un solo pedal, que permite reducir la velocidad al levantar el pie del acelerador y recuperar energía durante la desaceleración.

El vehículo puede equipar además distintos sistemas de asistencia a la conducción, entre ellos control de crucero adaptativo, mantenimiento de carril, asistente de cambio de carril, aparcamiento y otras funciones destinadas a facilitar los desplazamientos cotidianos.

Otra de las novedades es el sistema vehicle-to-load, que permite utilizar el coche como fuente de alimentación para dispositivos externos con una potencia de hasta 3,6 kW. Así, el vehículo puede suministrar energía, por ejemplo, a una bicicleta eléctrica o a otros equipos durante una escapada.

441 litros de maletero en un coche compacto

El nuevo ID. Polo pretende resolver una de las grandes contradicciones de los coches urbanos eléctricos: mantener unas dimensiones compactas sin renunciar al espacio interior.

Gracias a la plataforma MEB+, el modelo ofrece cinco plazas y un maletero de 441 litros, que puede alcanzar los 1.240 litros con los asientos traseros abatidos. Volkswagen señala que el espacio de carga crece más de un 25 % respecto al Polo de combustión.

El nuevo ID. Polo parte de 17.900 euros

Uno de los principales reclamos del nuevo modelo es su precio de lanzamiento en España. Según las tarifas facilitadas para la gama presentada en Granada, el Volkswagen ID. Polo parte de 17.900 euros, incluyendo campañas, Plan Auto+ y CAEs.

Los precios comunicados para las diferentes configuraciones son:

ID. Polo Match 85 kW (116 CV): 17.900 euros

ID. Polo Life 85 kW (116 CV): 19.100 euros

ID. Polo Style 99 kW (135 CV): 22.800 euros

ID. Polo Life 155 kW (211 CV): 23.900 euros

ID. Polo Style 155 kW (211 CV): 27.500 euros

Gilauto también ha presentado opciones de compra flexible, con una cuota anunciada desde 185 euros, con una entrada de 1.800 euros, según las condiciones de financiación aplicables.

En Granada, el modelo ya se puede conocer de cerca en Gilauto, concesionario oficial Volkswagen, donde esta mañana se ha realizado su presentación. Un coche que conserva el nombre, las proporciones y parte del espíritu del Polo de siempre, pero cambia completamente la manera de moverse: ahora el Polo también habla el lenguaje de la electricidad.