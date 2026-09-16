'La bola negra', rodada en gran parte en Granada, representará a España en los Oscar

La producción de Movistar Plus, Suma Content y Le Pacte, en colaboración con Atresmedia Cine, se ha impuesto en la votación final a 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa, y 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen.

La elección se ha anunciado en la sede madrileña de la Academia de Cine por el director Alejandro Amenábar, último cineasta español en conseguir la estatuilla dorada, hace ya 21 años con 'Mar adentro'. El acto ha contado también con la presencia del presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite, y la notario Eva Fernández Medina.

Granada, escenario de La Bola Nega, una película inspirada en una obra de Lorca

Granada vuelve a estar vinculada a una producción que emprende el camino hacia Hollywood. 'La bola negra' se ha rodado en gran parte en la provincia y su historia tiene además un vínculo directo con Federico García Lorca, cuya obra inacabada da nombre a la película.

Lorca comenzó a esbozar 'La bola negra', aunque únicamente llegó a escribir cuatro páginas. El título hace referencia a la práctica de utilizar una bola negra para rechazar la solicitud de ingreso de un joven homosexual en un club social de Granada. La película bebe también de la obra teatral 'La piedra oscura', de Alberto Conejero.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha celebrado la elección de la cinta a través de sus redes sociales. Carazo ha destacado que la película está inspirada en Lorca y rodada en gran parte en Granada, y ha felicitado a todo el equipo por contribuir a situar a la ciudad como "escenario de cine y referencia cultural internacional".

Tres películas rodadas en Granada, en la carrera hacia los Oscar

La elección de 'La bola negra' vuelve a poner el foco en la relación de Granada con el cine y los Premios Oscar. Desde Film in Granada, la oficina del cine de la provincia, recuerdan que en los últimos cuatro años tres películas rodadas en Granada han sido seleccionadas por la Academia de Cine para representar a España en Hollywood.

Ahora, 'La bola negra' tendrá que continuar su recorrido en la carrera por el Oscar a la Mejor Película Internacional. El próximo 15 de diciembre, la Academia de Hollywood reducirá a 15 el número de películas candidatas a suceder en el palmarés a la noruega 'Valor sentimental', de Joachim Trier.

La película de Javier Calvo y Javier Ambrossi inicia así su camino hacia la gala de los Oscar con Granada como uno de sus principales escenarios y con la figura de Lorca como uno de los ejes de una historia que vuelve a llevar el nombre de la ciudad hasta Hollywood.