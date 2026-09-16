Granada reúne a cinco historias extraordinarias en los primeros Premios Originales en Andalucía de Puleva

Había luces, música y ese murmullo inevitable de las grandes noches antes de que comience una gala. El Palacio de los Córdova recibía anoche a invitados llegados desde distintos ámbitos de la sociedad andaluza. En las conversaciones se mezclaban empresarios, representantes institucionales, profesionales de la cultura, asociaciones y medios de comunicación. Y, en el centro de todo, cinco nombres que todavía no sabían cuánto protagonismo iban a acaparar durante las siguientes horas.

Bajo la mirada atenta de la Alhambra, la música de Zen del Sur abrió la ceremonia. Después, la actriz y creadora de contenido malagueña Masi tomó las riendas de una gala que tenía un propósito claro: estrenar los primeros Premios Originales en Andalucía de Puleva y reconocer a quienes han elegido caminos diferentes para transformar su entorno.

El primero en recoger su galardón fue Antonio Campos. Catedrático de Histología de la Universidad de Granada, investigador y uno de los grandes referentes españoles de la ingeniería tisular. Más de cuatro décadas dedicadas a una ciencia que ha conseguido acercar al terreno de lo posible algunas ideas que durante años parecían propias de la ciencia ficción.

Después, el escenario se llenó de música. Javier Perianes, pianista onubense y Premio Nacional de Música, recibió el reconocimiento en la categoría de Cultura. Un nombre acostumbrado a las grandes salas internacionales —de Viena a Nueva York, de Leipzig a Ámsterdam— y que mantiene, pese a todo, un vínculo especial con Granada y con el festival que cada verano convierte a la ciudad en escenario musical, el Festival Internacional de Música y Danza.

La siguiente ovación tuvo nombre de campeona. María Pérez recogió el premio de Deporte. La atleta granadina, campeona olímpica y cuatro veces campeona del mundo, volvió anoche a su tierra después de una carrera que la ha llevado hasta lo más alto. París 2024, con un oro y una plata, queda ya en su palmarés; pero detrás de las medallas permanece la niña que empezó a entrenar en Granada y que hoy se ha convertido en referente para toda una generación.

El tono cambió de nuevo con Patricia Ramírez, Patri Psicóloga, reconocida en la categoría de Diversidad, Equidad e Inclusión. Psicóloga, divulgadora y una de las voces más conocidas de la psicología en España, recibió un premio que puso sobre la mesa una conversación especialmente presente en la sociedad actual: la importancia de cuidar la salud mental y construir espacios donde nadie quede fuera.

Y el último aplauso de la noche fue para el emprendimiento. Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite, recibió el quinto galardón. Su historia es también la de una idea que empezó viendo en una cantera una posibilidad donde otros todavía no la veían y que terminó convirtiéndose en uno de los grandes proyectos de entretenimiento y música en vivo.

Cinco premios. Cinco perfiles que difícilmente podrían parecerse menos. Y, sin embargo, una palabra que los reunía a todos: originalidad.

El director general de Lactalis Puleva, Daniel Isart, explicó durante una entrevista en Onda Cero Granada el sentido de un nombre que pretende ir más allá de lo diferente. Ser original, en este caso, significa anticiparse, innovar y poner el conocimiento al servicio de las personas.

Una noche con acento granadino en los primeros Premios Originales en Andalucía de Puleva

Porque aunque los premios miraban hacia toda Andalucía, Granada estaba en el centro de la fotografía. Y estaba también en la propia historia de Puleva, una marca que forma parte del paisaje sentimental de varias generaciones de granadinos. La leche del desayuno. Los batidos de la merienda. La “Pura Leche de Vaca” que muchos recuerdan desde niños. Una compañía que lleva décadas ligada a esta tierra y que mantiene en Granada su sede y más de seiscientos puestos de trabajo, ahora bajo el paraguas de Lactalis.

Anoche, sin embargo, los focos no estaban sobre Puleva. La empresa que tantas veces ha recibido reconocimientos por su trayectoria se convertía esta vez en anfitriona y entregaba sus propios premios a quienes están dejando huella en Andalucía.

Entre los invitados, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, junto a representantes de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno de España. También empresarios, representantes de asociaciones, profesionales de distintos sectores, rostros de la cultura y medios de comunicación.

Primeros Premios Originales de Puleva | Puleva

Y hubo, además, un detalle que quiso sacar los premios fuera de las paredes del Palacio de los Córdoba. Cada galardonado eligió una organización a la que se destinará apoyo: Calor y Café, Sagrado Corazón, UAPO, Obra de Jesús Nazareno de Nerva y Fundación Starlite.

Y así terminó una noche que, en realidad, hablaba de mucho más que de cinco premios. Hablaba de una empresa que lleva más de un siglo formando parte de la historia económica y sentimental de Granada. De una marca que muchos recuerdan con un vaso de leche delante, con un batido en la mochila o con aquella frase de siempre: Pura Leche de Vaca. Pero anoche Puleva cambió de papel. Durante unas horas dejó de ser quien recibe el reconocimiento para ser quien reconoce. Y puso delante de Granada cinco ejemplos de lo que significa ser original.

Un científico que ayudó a convertir lo imposible en tejido. Una psicóloga que recuerda que cuidar la mente también es construir una sociedad más inclusiva. Un pianista que lleva Andalucía en la música que interpreta por el mundo. Una atleta que convirtió kilómetros de entrenamiento en medallas olímpicas y se convirtió en el orgullo de su tierra. Y una empresaria que vio un escenario y un lugar de entretenimiento para reunirte con familia y amigos donde otros solamente veían una cantera.

Estos han sido los primeros Premios Originales en Andalucía de Puleva. Y quizá la mejor manera de resumir la noche sea precisamente la que eligió la propia empresa para explicar el nombre de estos galardones: anticiparse, innovar y poner el conocimiento al servicio de las personas.