Granada inaugura una pista de baloncesto 3x3 en el Serrallo en memoria de Alba Fernández

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha inaugurado este nuevo espacio deportivo, situado al final de la calle Aconcagua, dentro del programa municipal ‘Conéctate al Deporte’.

La actuación se completa con la renovación de la zona de juegos infantiles situada junto a la pista, cuyas obras ya han comenzado. Ambas intervenciones suponen una inversión conjunta de 47.553 euros y dan respuesta, según el Ayuntamiento, a un compromiso adquirido con los vecinos al inicio del mandato.

La nueva instalación deportiva ocupa unos 165 metros cuadrados y ha supuesto una inversión de 20.933 euros. Cuenta con una placa con el nombre de Alba Fernández Rebollo y la inscripción ‘Ser de luz’, en recuerdo de una joven muy conocida y querida en el entorno por su participación en la parroquia de San Gregorio Bético, conocida popularmente como ‘La Carpa’.

El diseño de la pista incorpora este homenaje y vincula la memoria de Alba con un espacio destinado al deporte, la juventud y la convivencia vecinal.

Durante la inauguración, Marifrán Carazo ha destacado la huella que dejó la joven en su barrio y en las personas que la conocieron. La alcaldesa ha señalado que mantener su nombre en un espacio donde los jóvenes puedan "jugar, crecer y compartir momentos" constituye una forma de recordar y honrar su memoria.

La pista incluye la construcción y el equipamiento deportivo, además de un diseño gráfico específico. Se integra en ‘Conéctate al Deporte’, el programa municipal que busca recuperar espacios urbanos y parques para fomentar la práctica deportiva al aire libre entre niños y jóvenes.

Junto a la nueva cancha, el Ayuntamiento ha iniciado las obras de renovación del área de juegos infantiles de la Plaza de los Andes, con una inversión de 26.620 euros. Los trabajos contemplan la renovación del pavimento, con una nueva solera de hormigón y caucho continuo de seguridad, además de nuevos elementos decorativos.

También se sustituirán dos de los juegos actuales. Entre las nuevas instalaciones se encuentra la Torre Delia, un conjunto multijuego con plataformas, elementos de trepa y dos toboganes. También se instalará un columpio doble, con un asiento adaptado para bebés y otro para niños a partir de tres años.

Las obras tienen previsto finalizar a mediados de octubre. El nuevo equipamiento será suministrado e instalado por una empresa granadina especializada en parques infantiles.

Granada suma nueve instalaciones de ‘Conéctate al Deporte’

La pista del Parque del Serrallo se convierte en la novena actuación de ‘Conéctate al Deporte’. El programa ya ha permitido habilitar dos pistas de baloncesto en el Parque Tico Medina, dos pistas de baloncesto 3x3 en el Parque Miguel Ríos, una en Bola de Oro, otra en Cerrillo de Maracena y dos instalaciones —una de baloncesto y otra de fútbol sala— en el antiguo Botellódromo.

El proyecto contempla además la creación de una aplicación que conectará estos espacios deportivos y permitirá impulsar una competición entre los ocho distritos de Granada.

Según el Ayuntamiento, la primera fase del programa estará completada en primavera y contará con más de 15 instalaciones deportivas repartidas por distintos barrios. La próxima actuación está prevista para octubre en la calle Jimena, en el distrito Beiro.

El Consistorio plantea estas actuaciones como una forma de acercar el deporte a los barrios y transformar parques y espacios públicos en lugares destinados al deporte, el ocio saludable y la convivencia.

La Concejalía de Deportes señala que el número de deportistas vinculados a sus programas y servicios municipales ha pasado de 137.000 a 208.000 en los últimos tres años y medio.