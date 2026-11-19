La ciudad de Granada vivirá el próximo sábado 28 de noviembre una jornada extraordinaria de traslados cofrades. Después de su participación en la exposición Kerygma. El arte de evangelizar, las imágenes regresarán a sus respectivos templos y sedes canónicas en un dispositivo que movilizará a decenas de hermandades y recorrerá buena parte de la capital granadina.

La Real Federación de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Granada ha cerrado la organización de estos regresos y ha entregado la documentación definitiva a las corporaciones en una reunión celebrada este miércoles, 18 de noviembre. El encuentro ha estado encabezado por la Vocalía de Horarios e Itinerarios y la Comisión de la Exposición, con la participación de los hermanos mayores y diputados mayores de gobierno.

El dispositivo cuenta con el visto bueno del Cabildo Catedralicio y del Ayuntamiento de Granada e incorpora el denominado Plan Parihuela, elaborado en coordinación con las priostías y las cuadrillas de costaleros.

Cuatro rutas para los 45 traslados desde la Catedral de Granada

La salida de los cortejos comenzará a las 9:00 horas del sábado 28 de noviembre. Las hermandades se organizarán en cuatro recorridos, con dos puntos de salida desde la Catedral: la Puerta de la Encarnación y la Puerta del Perdón.

La distribución prevista es la siguiente:

Ruta 1: Zaidín y zona sur. Saldrá por la Puerta de la Encarnación y recorrerá calles como Capuchinas, Mesones, Puerta Real, Recogidas, San Antón y la avenida de Dílar, entre otras.

Saldrá por la Puerta de la Encarnación y recorrerá calles como Capuchinas, Mesones, Puerta Real, Recogidas, San Antón y la avenida de Dílar, entre otras. Ruta 2: Realejo y zona este. Partirá por la Puerta del Perdón y continuará por Gran Vía, Reyes Católicos, Pavaneras y Santa Escolástica, con diferentes itinerarios hacia el Realejo, el Campo del Príncipe y otros puntos de la ciudad.

Partirá por la Puerta del Perdón y continuará por Gran Vía, Reyes Católicos, Pavaneras y Santa Escolástica, con diferentes itinerarios hacia el Realejo, el Campo del Príncipe y otros puntos de la ciudad. Ruta 3: Centro y zona oeste. Saldrá por la Puerta de la Encarnación y transcurrirá por Cárcel Baja, San Jerónimo, San Juan de Dios y la avenida de la Constitución, entre otras vías.

Saldrá por la Puerta de la Encarnación y transcurrirá por Cárcel Baja, San Jerónimo, San Juan de Dios y la avenida de la Constitución, entre otras vías. Ruta 4: Albaicín y zona norte. Partirá por la Puerta del Perdón y recorrerá Reyes Católicos, Plaza Nueva, Carrera del Darro, el Paseo de los Tristes y diferentes calles del Albaicín y el Sacromonte.

En total, 33 imágenes regresarán en andas y otras 12 lo harán sobre pasos, en un operativo que requiere una coordinación especial para garantizar que las salidas se desarrollen de forma ordenada y sin retrasos.

Qué imágenes salen por cada puerta de la Catedral

La Federación también ha establecido el orden de salida de las cuatro rutas, con el objetivo de facilitar la organización de los cortejos.

Por la Puerta de la Encarnación saldrán las rutas 1 y 3:

Ruta 1: Santísimo Cristo del Trabajo y la Verónica; María Santísima del Consuelo, María Magdalena y San Juan Evangelista; Santísimo Cristo de la Redención; Nuestra Señora de la Salud; San Juan Evangelista y María Santísima del Dulce Nombre; Santa María Magdalena; Nuestro Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras; Señor de la Oración en el Huerto; Jesús Nazareno del Gran Poder; Virgen de la Soledad y Nuestro Padre Jesús del Rescate.

Ruta 3: Nuestra Señora del Amor y del Trabajo; Señor del Descendimiento y Nuestra Señora de la Soledad Coronada; Nuestro Señor de la Meditación; María Santísima de los Remedios y María Santísima de la Encarnación.

Por la Puerta del Perdón saldrán las rutas 2 y 4:

Ruta 2: Señor de la Humildad; Nuestra Señora del Rosario; Santísimo Cristo de los Favores; María Santísima de la Misericordia; María Santísima de la Amargura Coronada; Señor de la Oración en el Huerto de los Olivos; Jesús Nazareno de las Penas; Santísimo Cristo de San Agustín; Crucificado de la Fe; Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Lanzada; Nuestro Señor de la Resurrección; Santa María del Triunfo y María Santísima del Mayor Dolor.

Ruta 4: María Santísima de la Concepción; Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Santa María de la Alhambra; Nuestro Padre Jesús de la Pasión; Santísimo Cristo del Consuelo; María Santísima de las Lágrimas; Jesús de la Amargura; Jesús de la Sentencia; María Santísima de las Maravillas; Jesús Nazareno de la Bondad; Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario; Nuestra Señora de la Esperanza; Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas; Nuestro Padre Jesús del Perdón; Santísimo Cristo de la Misericordia; Nuestra Señora de las Angustias y Nuestro Padre Jesús de la Entrada en Jerusalén.

Los cambios de ubicación de los pasos y andas comenzarán el viernes 27

La organización también ha previsto un dispositivo específico para la tarde del viernes 27 de noviembre, cuando se realizarán los cambios de ubicación de los pasos y andas dentro de la Catedral para preparar las cuatro rutas de salida.

Los accesos comenzarán a las 18:30 horas por la Puerta del Perdón y se realizarán de forma escalonada, con diferentes turnos hasta las 22:30 horas. Cada imagen tendrá asignada una persona del equipo de organización que indicará a los responsables dónde deben situar el paso o las andas.

Las hermandades cuyos pasos o andas se trasladen directamente el sábado no tendrán que acudir el viernes. La Federación solicita, además, máxima puntualidad y colaboración para facilitar los movimientos en el interior del templo.

Horarios, acreditaciones y normas para los cortejos

La Real Federación ha establecido también una serie de indicaciones para garantizar el desarrollo de los traslados. El sábado, la Puerta del Perdón abrirá a las 7:30 horas para el acceso de las hermandades, que deberán encontrarse en el interior de la Catedral antes de las 8:30 horas.

Solo podrán entrar las personas que formen parte de los cortejos y los costaleros o portadores que participen en las salidas. Para ello será obligatorio disponer de una acreditación facilitada por la Federación, que se entregará los días 25 y 26 de noviembre, de 18:00 a 20:00 horas, en su sede.

Los cortejos estarán formados por el guion de la hermandad, escoltado por cuatro varas, un máximo de dos presidencias de cinco personas y el cuerpo de acólitos. Además, las imágenes no podrán ir acompañadas de bandas, capillas musicales ni ningún otro tipo de acompañamiento musical.

Todos los participantes deberán llevar la medalla de su hermandad y respetar los horarios establecidos, así como las instrucciones del equipo de organización durante la permanencia en la Catedral y las salidas.

Consulta los itinerarios completos de los traslados de Kerygma

La documentación definitiva, que incluye las normas de organización, los horarios de acceso, el orden de salida y los recorridos completos de las cuatro rutas, ya está disponible para su consulta en la página web de la Real Federación de Hermandades y Cofradías de Granada.