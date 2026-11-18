La elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública vuelve a estar en el centro de la controversia. Y esta vez, por las declaraciones de uno de los protagonistas del acuerdo político que permitió la primera investidura de Pedro Sánchez. Tomás Guitarte, diputado y candidato de Teruel Existe al Congreso, aseguró este martes, durante un debate electoral a cinco en Aragón TV, que la adjudicación de esta institución a la capital aragonesa fue fruto del pacto de investidura alcanzado en enero de 2020.

Guitarte realizó estas declaraciones después de que el candidato de Vox por Teruel, Daniel Alda, le reprochara que el apoyo de Teruel Existe a Sánchez había sido «a cambio de nada». Para rebatirlo, el diputado puso sobre la mesa la elección de Zaragoza como sede de la Agencia Estatal de Salud Pública, una institución por la que también competía Granada.

Sus palabras vuelven a poner el foco sobre el procedimiento de selección de una agencia que el Gobierno considera estratégica para coordinar la respuesta nacional ante futuras crisis sanitarias, como la pandemia de COVID-19. El proceso se presentó como un concurso público basado en criterios objetivos y competitivos, aunque las declaraciones de Guitarte introducen ahora el factor político en el debate sobre la elección.

La Junta ya denunció que el Gobierno de Sánchez «ninguneaba» a Granada

La reacción de Andalucía a la adjudicación no es nueva. Cuando el Consejo de Ministros anunció el pasado 28 de julio que Zaragoza albergaría la Agencia Estatal de Salud Pública, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, criticó públicamente la decisión:

«Una vez más el Gobierno de Sánchez no escucha a Andalucía», manifestó entonces, antes de añadir: «Ya está bien de ningunear a Andalucía y a Granada».

El responsable autonómico lamentó así que la provincia se quedara sin una institución para la que había presentado una candidatura respaldada por un importante ecosistema científico, universitario y sanitario. Una que, además, incluía compromisos económicos concretos para facilitar tanto la instalación provisional como la definitiva de la agencia.

También Jorge Saavedra, número uno del PP por Granada al Congreso de los Diputados, ha reaccionado a las declaraciones de Guitarte. El dirigente popular ha lamentado en Onda Cero Granada que Pedro Sánchez «se haya vuelto a reír de los granadinos».

Teruel Existe niega que Zaragoza fuese una contrapartida por el voto de investidura

Tras las declaraciones de su diputado, Teruel Existe ha trasladado a Onda Cero Granada una aclaración en la que rechaza que la adjudicación de la agencia a Zaragoza formara parte de una negociación a cambio del apoyo a Pedro Sánchez.

La formación considera que las palabras de Guitarte pueden haberse sacado de contexto. Según explica, lo que se negoció en 2020 fue la desconcentración de la Administración central, una de las reivindicaciones históricas del partido: que los territorios situados más allá de Madrid y Barcelona también pudieran albergar organismos e instituciones estatales.

Como ejemplo, Teruel Existe recuerda que la Agencia Espacial Española se instaló en Sevilla y no en Teruel, como había solicitado la formación. Y añade que la Agencia Estatal de Salud Pública ha terminado en Zaragoza, no en Teruel.

«No es que Teruel Existe pidiera a cambio de su voto la agencia en Zaragoza, lo que se negoció es que los territorios más allá de Madrid y Barcelona tengan parte de la Administración central. A partir de ahí, cada proceso es independiente», sostiene el partido en su respuesta a Onda Cero Granada.

La formación insiste en que no considera necesario enviar una rectificación porque, a su juicio, no hay nada que rectificar, sino que las declaraciones de Guitarte necesitan una explicación más amplia.

Granada fue la segunda candidatura mejor valorada

El dictamen de la Comisión Consultiva, documento oficial publicado en el Boletín Oficial del Estado el 29 de julio, mediante la Orden PJC/781/2026, recoge el dictamen de la Comisión Consultiva que evaluó las ocho ciudades aspirantes: Barcelona, Granada, León, Lugo, Murcia, Oviedo, Toledo y Zaragoza.

El propio informe señala que Zaragoza y Granada fueron las dos candidaturas mejor valoradas, con una diferencia apreciable respecto al resto, por ese orden. La Comisión recomendó finalmente la capital aragonesa al considerar que su propuesta era la que mejor se ajustaba al conjunto de criterios establecidos.

La candidatura granadina, presentada por la Junta de Andalucía con el respaldo de su Consejo de Gobierno y de la Universidad de Granada, obtuvo valoraciones muy favorables en aspectos como la cohesión social y territorial, los niveles de desempleo, la adecuación de las instalaciones, el equipamiento, los plazos de implantación y los compromisos institucionales.

Más de 15,5 millones de euros para rehabilitar el antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico San Cecilio

La propuesta andaluza planteaba un modelo de implantación en dos fases. Como sede provisional ofrecía las instalaciones de la Escuela Andaluza de Salud Pública, mientras que la ubicación definitiva sería el edificio Doctor Olóriz, integrado en el antiguo Pabellón Quirúrgico del Hospital Clínico San Cecilio.

El inmueble disponía de una superficie de 6.662 metros cuadrados y capacidad para 350 trabajadores. La Junta se comprometía a asumir íntegramente su rehabilitación y equipamiento, con una inversión prevista de 15,55 millones de euros y un plazo estimado de ejecución de 18 meses.

El dictamen también valoraba muy favorablemente el entorno científico, universitario y biosanitario de Granada, así como su oferta hotelera y hostelera y el apoyo institucional a la candidatura.

Conectividad, despoblación y ayudas al personal: las diferencias con Zaragoza

¿Dónde perdió Granada terreno frente a Zaragoza? El dictamen publicado en el BOE permite identificar algunos de los aspectos que inclinaron la valoración hacia la candidatura aragonesa.

Entre ellos figuran la lucha contra la despoblación, la conectividad, la movilidad sostenible y los apoyos económicos y logísticos al personal. En materia de transporte, la Comisión valoró favorablemente las conexiones ferroviarias de alta velocidad de Granada y su aeropuerto, aunque señaló la dependencia del aeropuerto de Málaga, situado a unos 130 kilómetros.

Zaragoza, por su parte, presentó compromisos como asumir durante cinco años el mantenimiento de las instalaciones, ofrecer transporte urbano y bicicletas públicas gratuitas y garantizar descuentos del 20 % en trenes AVE y de larga distancia para hasta 10.000 trayectos anuales.

La candidatura aragonesa proponía también una sede provisional en el recinto de la Expo y una ubicación definitiva en el Pabellón de Aragón, con una capacidad prevista para una plantilla de entre 200 y 300 trabajadores.

Ahora, las declaraciones de Tomás Guitarte vuelven a poner bajo el foco político la adjudicación de la Agencia Estatal de Salud Pública a Zaragoza. Unas palabras que reavivan las dudas y el malestar expresados desde Andalucía desde que se conoció el resultado de un proceso en el que Granada quedó segunda y que, casi cuatro meses después, sigue generando controversia.