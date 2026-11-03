El asteroide Apophis no destruirá la Tierra, pero Granada podrá verlo pasar a simple vista en 2029

Granada podrá ser testigo de uno de los acontecimientos astronómicos más extraordinarios de las próximas décadas. El asteroide Apophis se acercará tanto a la Tierra que podrá distinguirse a simple vista desde buena parte de Europa, incluida la provincia granadina. Será el 13 de abril de 2029, cuando este gigantesco cuerpo rocoso pase a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia incluso inferior a la de los satélites geoestacionarios.

Su nombre puede despertar cierta inquietud. Apophis hace referencia a una serpiente de la mitología egipcia asociada al caos y la destrucción, pero su paso no supondrá ninguna amenaza. Los científicos han descartado cualquier posibilidad de colisión con nuestro planeta durante, al menos, los próximos cien años. Así lo confirma el astrónomo granadino Jesús Carmona, que subraya que estamos ante una oportunidad excepcional para la observación y la investigación científica.

Con aproximadamente 375 metros de diámetro, Apophis tiene unas dimensiones equivalentes a tres campos y medio de fútbol del Nuevo Los Cármenes colocados uno detrás de otro. Pese a su enorme tamaño, desde la Tierra se verá como un punto brillante, similar a una estrella, que avanzará por el cielo nocturno reflejando la luz del Sol.

¿Cuándo y hacia dónde mirar para ver el asteroide Apophis desde Granada?

La observación de Apophis desde Granada tendrá lugar durante la noche del viernes 13 de abril de 2029. Según las indicaciones facilitadas para la provincia, alrededor de las 22:40 horas habrá que dirigir la mirada hacia el sur-sureste, a unos 54 grados sobre el horizonte.

El asteroide aparecerá como un punto luminoso, similar a una estrella, pero con un movimiento perceptible respecto al resto de los astros. Su desplazamiento permitirá seguirlo durante la noche, aunque será necesario conocer previamente la zona del cielo por la que pasará.

Jesús Carmona recomienda consultar los mapas estelares cuando se acerque la fecha para identificar la constelación por la que transitará y facilitar así su localización. Carmona recomienda alejarse de las zonas urbanas y buscar espacios oscuros, con poca contaminación lumínica. Los descampados próximos a pequeños municipios o lugares con escasa iluminación artificial pueden convertirse en buenos puntos de observación.

La oscuridad facilitará distinguir el objeto y seguir su desplazamiento por el cielo. Además, el astrónomo destaca que las condiciones lunares previstas para esas fechas podrían favorecer la observación, al tratarse de noches próximas a la luna nueva.

Quienes quieran fotografiarlo tendrán más posibilidades de conseguir imágenes si utilizan cámaras adecuadas y realizan un seguimiento del movimiento del asteroide. Carmona recuerda una experiencia anterior de la Sociedad Astronómica de Granada, que en 2013 realizó el seguimiento del asteroide Duende, mucho más pequeño. En aquella ocasión, solo uno de los participantes consiguió capturarlo en imágenes.

El mayor tamaño de Apophis facilitará esta vez su seguimiento, aunque obtener fotografías requerirá conocer su posición y utilizar técnicas de observación astronómica.

No será necesario un telescopio para contemplar el fenómeno, aunque disponer de una cámara o de instrumentos astronómicos permitirá realizar un seguimiento más detallado y tratar de captar imágenes del objeto.

Apophis, un asteroide de 375 metros pasará más cerca que algunos satélites

La dimensión de Apophis es uno de los aspectos que más llama la atención de este encuentro. El objeto tiene aproximadamente 375 metros de diámetro, una extensión que permite hacerse una idea de su magnitud comparándolo con instalaciones deportivas o grandes edificios.

Su aproximación será especialmente cercana: pasará a unos 32.000 kilómetros de la superficie terrestre, una distancia inferior a la órbita de los satélites geoestacionarios, que se encuentran aproximadamente a 36.000 kilómetros de altura.

En comparación, la Luna está a una distancia media de unos 384.000 kilómetros de la Tierra. Esto significa que Apophis pasará aproximadamente doce veces más cerca que nuestro satélite natural.

El astrónomo granadino reconoce que estas cifras pueden provocar cierto vértigo, especialmente al tratarse de un objeto de semejante tamaño. Sin embargo, los cálculos de su trayectoria permiten descartar un impacto.

Durante años, los científicos estudiaron si el acercamiento de 2029 podría modificar su órbita de manera que aumentara el riesgo en futuros encuentros. Esas posibilidades se han descartado para el próximo siglo.

El astrónomo Jesús Carmona descarta cualquier riesgo: «No va a haber problema»

La proximidad de Apophis a la Tierra ha convertido su trayectoria en objeto de seguimiento científico desde su descubrimiento, hace aproximadamente dos décadas.

Jesús Carmona explica que el paso de 2029 no representa una amenaza para nuestro planeta, pese a que el asteroide atravesará una región del espacio relativamente próxima a la Tierra.

Los estudios orbitales realizados han permitido conocer con precisión su trayectoria y descartar que este acercamiento provoque una colisión.

«En 100 años, este asteroide no representa un problema», señala el astrónomo granadino, que considera que el verdadero interés del fenómeno está en la posibilidad de observarlo y estudiarlo de cerca.

El encuentro permitirá, además, analizar cómo la gravedad terrestre afecta a un cuerpo de estas dimensiones. La aproximación modificará la órbita de Apophis alrededor del Sol, alterando su periodo orbital, que pasará de aproximadamente 323 días a unos 438 días, según los datos facilitados.

Este cambio no implica que el asteroide vaya a dirigirse hacia la Tierra, sino que su trayectoria experimentará una modificación como consecuencia de la interacción gravitatoria.

Apophis, el asteroide que lleva el nombre de una serpiente de la mitología egipcia

El nombre de Apophis también tiene una historia relacionada con la mitología. Hace referencia a una serpiente asociada al caos y a la destrucción, que se enfrentaba al dios Ra durante la noche.

La elección del nombre resulta especialmente llamativa por las dimensiones del asteroide y por la inquietud que generó inicialmente su trayectoria.

Sin embargo, Apophis no será un destructor de mundos. Su paso por las proximidades de la Tierra se convertirá en una oportunidad para la ciencia y en un fenómeno astronómico excepcional para quienes puedan observarlo.

Granada podrá contemplar así un objeto que, pese a encontrarse a decenas de miles de kilómetros, será visible como un punto luminoso que atraviesa el cielo nocturno.