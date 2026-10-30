El Metro de Granada vuelve a la huelga: 29 jornadas de paros y cuatro días de servicio suspendido hasta el 5 de enero

El Metro de Granada vuelve a la huelga este viernes 30 de octubre. Los trabajadores retoman las movilizaciones ante el bloqueo de las negociaciones del convenio colectivo con la empresa Avanza, en un calendario que contempla 29 jornadas de protesta hasta el próximo 5 de enero. La convocatoria incluye paros parciales y cuatro jornadas de huelga total que amenazan con complicar la movilidad en Granada capital y el área metropolitana durante los próximos meses.

La primera jornada de huelga parcial afectará a tres franjas horarias: de 7:00 a 9:30 horas, de 13:00 a 15:30 horas y de 19:30 a 22:00 horas, según las fuentes sindicales. La Junta de Andalucía ha establecido unos servicios mínimos del 60%, mientras que Metro de Granada ha informado de intervalos de paso de hasta 13 minutos durante los principales tramos afectados.

El presidente del Comité de Empresa del Metro de Granada, Juan Manuel Entrenas, ha pedido disculpas a los usuarios por las molestias que provocarán los paros, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Entrenas ha advertido de que la empresa no ha colocado la cartelería informativa sobre los servicios mínimos, lo que puede dificultar que los viajeros conozcan las frecuencias previstas.

Horarios de los paros y frecuencias del Metro de Granada

Los paros parciales de este viernes coincidirán con momentos de elevada demanda de transporte público, especialmente durante los desplazamientos al trabajo y los centros educativos. Metro de Granada ha comunicado las frecuencias previstas para facilitar la planificación de los usuarios.

Durante la jornada del viernes 30 de octubre, los intervalos de paso serán los siguientes:

De 6:30 a 7:00 horas: trenes cada 10 minutos.

trenes cada 10 minutos. De 7:00 a 10:30 horas: trenes cada 13 minutos.

trenes cada 13 minutos. De 10:30 a 13:00 horas: trenes cada 10 minutos.

trenes cada 10 minutos. De 13:00 a 15:30 horas : trenes cada 13 minutos.

: trenes cada 13 minutos. De 15:30 a 19:30 horas : trenes cada 6 minutos y medio.

: trenes cada 6 minutos y medio. De 23:00 a 2:00 horas: trenes cada 15 minutos.

Metro de Granada recuerda que la recuperación de la frecuencia habitual no es inmediata. Tras cada paro, se necesitan entre 60 y 90 minutos para reincorporar los trenes y restablecer los horarios, por lo que las frecuencias pueden variar incluso una vez finalizada la protesta.

La Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha anunciado que informará sobre la situación del servicio a través de los teleindicadores de las estaciones y la megafonía.

Cuatro jornadas de huelga total en el metro de Granada hasta el 5 de enero

El calendario de movilizaciones del Metro de Granada se prolongará durante más de dos meses. Además de los paros parciales, los trabajadores han convocado cuatro jornadas de huelga completa:

27 de noviembre

28 de noviembre

28 de diciembre

5 de enero de 2027

Esta última jornada coincidirá con la Cabalgata de Reyes, una fecha especialmente relevante para la movilidad en Granada por los desplazamientos que genera la celebración.

Los paros parciales continuarán durante noviembre, diciembre y los primeros días de enero. En noviembre están previstos los días 3, 4, 6, 11, 12, 13, 16, 17 y 20. En diciembre, las movilizaciones se desarrollarán los días 4, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23. A comienzos de enero, también habrá paros parciales los días 4, 7 y 8.

Los sindicatos mantienen la convocatoria mientras no se desbloquee la negociación del convenio colectivo.

Equiparación salarial y menos carga de trabajo: las reivindicaciones de la huelga de Metro en Granada

El conflicto laboral del Metro de Granada gira en torno a las condiciones del nuevo convenio colectivo. La plantilla, formada por alrededor de 160 trabajadores, reclama una equiparación salarial con los empleados de otros metros de Andalucía, además de mejoras organizativas que reduzcan la carga de trabajo y permitan garantizar unas condiciones laborales dignas.

Los representantes sindicales defienden que las reivindicaciones buscan homologar las condiciones de los trabajadores y mejorar tanto la seguridad de los viajeros como la calidad del servicio.

El Comité de Empresa mantiene su disposición a continuar negociando con Avanza para alcanzar un acuerdo que permita desconvocar las movilizaciones. Sin embargo, mientras no se produzcan avances, los paros seguirán adelante.

La Junta pide acercar posturas para evitar más molestias a los usuarios

La Consejería de Fomento y Movilidad de la Junta de Andalucía ha expresado su respeto a las decisiones de los representantes de los trabajadores, aunque ha instado tanto a Avanza como al Comité de Empresa a acercar posturas y desbloquear las negociaciones.

Desde el Gobierno andaluz destacan que la dirección de Avanza ha presentado hasta cuatro ofertas para el nuevo convenio colectivo. La última contempla un incremento salarial acumulado del 25,35% durante los próximos cuatro años, además de medidas organizativas y de conciliación laboral.

La Junta confía en que ambas partes puedan continuar trabajando para alcanzar un acuerdo que permita poner fin a los paros y evitar nuevas afecciones a los usuarios del Metro de Granada.