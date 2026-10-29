Granada realiza 230 donaciones de sangre para ayudar a los heridos del accidente de tren en Toledo

Granada ha respondido a la tragedia ferroviaria de Toledo con una nueva muestra de solidaridad. El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada registró ayer 230 donaciones de sangre, después de abrir sus instalaciones de forma extraordinaria para atender a quienes quisieran colaborar con los afectados por el accidente.

La decisión de abrir por la tarde se tomó ante la previsión de que numerosos granadinos se acercaran al centro con intención de donar, incluso sin que existiera un llamamiento oficial. La sangre recogida se destinó a ayudar a los hospitales de Madrid y Castilla-La Mancha, donde se atiende a las víctimas del siniestro ferroviario.

La tragedia, que por el momento se ha cobrado la vida de 69 personas en Toledo, ha movilizado la solidaridad de ciudadanos de distintos puntos del país, entre ellos Granada, que ha querido contribuir a las necesidades asistenciales de los heridos.

La respuesta de Granada se enmarca en una movilización que ha superado las 1.000 donaciones en Andalucía. Según los datos trasladados por la coordinadora del Centro de Transfusión granadino, Concelia Ramón, los centros de Granada, Almería, Málaga y Jaén alcanzaron conjuntamente alrededor de 1.200 donaciones, mientras que en el área occidental andaluza también se registraron entre 1.000 y 1.500.

Las autoridades piden que donen sangre de forma escalonada

La solidaridad ciudadana ha permitido cubrir, por el momento, las necesidades de sangre derivadas del accidente ferroviario. Tanto las autoridades sanitarias de Madrid y Castilla-La Mancha como el Centro de Transfusión de Granada confirman que ya se han recogido las reservas suficientes para atender a los heridos.

Por este motivo, no es necesario realizar nuevas donaciones urgentes, salvo que cambien las circunstancias. La petición ahora es que quienes quieran colaborar acudan de manera ordenada y tranquila durante los próximos días, evitando concentrar todas las aportaciones en una misma jornada.

Concelia Ramón ha agradecido la respuesta de los granadinos y ha insistido en que los ciudadanos que quieran donar siguen siendo bienvenidos, tanto en el centro como en las colectas móviles. Sin embargo, ha explicado que las donaciones extraordinarias pueden desbordar puntualmente la capacidad de los laboratorios si se concentran en muy poco tiempo.

La coordinadora ha trasladado un mensaje de calma y ha recordado que la sangre no solo se necesita cuando ocurre una tragedia.

El Centro de Tranfusión de Granada pide mantener las donaciones durante todo el año

Más allá de la emergencia ferroviaria, el Centro de Transfusión de Granada recuerda que las donaciones son imprescindibles para mantener la actividad sanitaria habitual.

«Nosotros lo que queremos es tener todos los días donantes, todos los días donaciones», ha explicado Concelia Ramón durante la entrevista, al recordar que diariamente hay intervenciones quirúrgicas, accidentes y pacientes oncológicos que necesitan transfusiones.

La responsable del centro ha subrayado que las aportaciones puntuales permiten responder a situaciones extraordinarias, pero que el objetivo es mantener unas reservas estables durante todo el año.

La sangre no se puede fabricar y las necesidades hospitalarias no se detienen. Por eso, aunque la emergencia haya cubierto las reservas necesarias, el llamamiento continúa dirigido a quienes puedan convertirse en donantes habituales.