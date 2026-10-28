El secretario de ASAJA Granada asegura que los agricultores que viajaban a la tractorada de Madrid "están bien"

Los agricultores y ganaderos de Granada que viajaban esta mañana a Madrid para participar en la tractorada convocada en la capital se encuentran bien tras el accidente ferroviario tras el coche de dos trenes en Toledo, que mantiene interrumpida la circulación en la línea de Alta Velocidad Madid-Andalucía. Así lo ha confirmado a Onda Cero el secretario provincial de ASAJA Granada, Manuel del Pino, que permanece en la estación de Ciudad Real junto a otros pasajeros afectados por la interrupción del servicio.

El tren en el que viajaban ha quedado detenido a unos 400 metros de la estación. Según ha explicado Del Pino, inicialmente los pasajeros recibieron un aviso por megafonía sobre un retraso de unos 30 minutos por una incidencia en la vía. Poco después, comenzaron a conocer a través de sus teléfonos móviles que se había producido un accidente ferroviario.

"Nos han dicho que no era por ningún problema de vía, sino que había habido un accidente y que nos iban a acercar hasta Ciudad Real", ha relatado.

Del Pino ha explicado que entre los pasajeros también se encuentran compañeros de ASAJA Córdoba, con los que estudian organizar un traslado en autobús hasta la capital.

"Nos organizaremos a ver cómo lo hacemos, si podemos encontrar algún autobús o algunos autobuses que nos puedan subir hasta Madrid", ha señalado el secretario provincial, que ha reconocido que todavía no saben cómo podrán completar el desplazamiento.

Preocupación entre los pasajeros tras conocer el accidente

Aunque los agricultores granadinos se encuentran bien, el accidente ha generado momentos de preocupación entre los viajeros que permanecían en el tren y posteriormente en los andenes de Ciudad Real.

Del Pino ha explicado que muchos pasajeros han reaccionado pensando que podrían haber sido ellos los afectados. "Lo primero que mucha gente dice es que podíamos haber sido nosotros, podría haber sido nuestro tren", ha contado en Onda Cero Granada.

El representante de ASAJA Granada ha relatado que una pasajera llegó a gritar preocupada por su hijo y que otros viajeros tenían familiares o amigos en trenes que circulaban por la zona. La incertidumbre y el "enfado" se ha mantenido entre los pasajeros porque, según ha explicado, no sabían exactamente qué trenes estaban implicados en el accidente.