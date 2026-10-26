Lorenzo Silva y César Antonio Molina impartirán en Granada un seminario de investigación literaria

Los escritores, periodistas e investigadores César Antonio Molina, ministro de Cultura entre 2007 y 2009, y Lorenzo Silva, Premio Planeta 2012, impartirán en el Carmen de la Victoria de Granada un seminario de investigación literaria convocado por Hontanar, nuevo centro de pensamiento que quiere abrir en la ciudad de la Alhambra un espacio de diálogo interdisciplinar con la literatura como punto de partida.

Hontanar presenta así una programación de foros y coloquios con escritores y pensadores de prestigio, con un enfoque intergeneracional y desde múltiples ópticas. Así, el viernes 20, el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, César Antonio Molina y Lorenzo Silva impartirán en el Carmen de la Victoria este seminario que empezará el viernes a las 18:00 con la visita al Tesoro de la Virgen, seguirá el sábado tras la formación teórico y práctica con un recorrido vespertino y exclusivo por la Abadía del Sacromonte, y culminará con más formación la mañana del domingo.

HONTANAR

Hontanar tiene como objetivo convertirse en un “manantial” de pensamiento y humanismo a través de encuentros que conecten a las personas con los grandes protagonistas del conocimiento. Para su fundadora y directora, Marichu García Trejo, Hontanar evoca la tierra de la que nace el agua y que es fuente de pensamiento, conocimiento y trasformación: “queremos contribuir al reconocimiento internacional que ya tiene Granada como lugar de creación intelectual, con nuestras actividades culturales y la presencia de filósofos, científicos, artistas, pensadores, teólogos y escritores que nos ayuden a reflexionar sobre los grandes interrogantes contemporáneos” comenta su responsable.

Este nuevo centro de pensamiento propone el manantial como origen, búsqueda y centro de lo esencial. Según García Trejo, que cita a Dámaso Alonso en su verso “La hontana de aguas frescas, centro de todo”, el hontanar es metáfora de que “existe un origen al que regresar, que nos ayuda a pensar nuestro tiempo tan cambiante e incierto, con mayor sentido, sensibilidad y libertad interior”.

Así, Hontanar desarrollará foros y coloquios abiertos a la ciudad y con apoyo institucional, y seminarios de creación e investigación literaria para grupos reducidos, estos últimos previa matrícula que permitirá no solo el aprendizaje de destrezas y herramientas de la escritura, sino una convivencia exclusiva con los ponentes durante todo un fin de semana.