Dolores Redondo: "Amo la literatura de verdad. He intentado dar otra vuelta por el laberinto"

Dolores Redondo regresa y son millones de lectores en todo el mundo los que la esperaban . "Todas las noches, todas las ciudades" (Destino) se nos presenta como una incursión entre lo que la autora es y lo que escribe: cuanto pesa la identidad, la pertenencia, el pasado y la sangre, y cuánto pesa el relato que cada uno se cuenta sobre sí mismo, y que sea vedad, señala. "Sospecho que la cordura depende sobre todo de lo último".

"Con esta novela he deconstruido la mente del escritor", afirma Dolores Redondo. " Siendo una de las escritoras para las que el territorio es un personaje más y muy influyente, en esta novela renuncio al territorio" "Renuncio al territorio para irme entre la frontera y el otro lado" "Desde el título hasta el juego literario en la novela, ha sido que en algunos momentos perdamos la ubicación".

Asegura que con esta novela ha huido de los lugares habituales. Ya en la primera novela, Esperando al diluvio, que ocurre en 1983 en Bilbao, presenta a unos personajes ahí. En la segunda no es lineal, nos situó en 2020, en los días previos al confinamiento, y nos presentó a Nash Elizondo. Y en esta «esos dos universos que parecían no tener relación confluyen», de manera que ha sido eso, buscar otro camino en el laberinto. «Creo que es algo a lo que nos debemos los escritores para la gran casa que es la literatura; no quedarte dentro de una habitación», señala Dolores Redondo.

Dolores Redondo y su nueva y esperada novela | Captura de pantalla

Lo que vamos a encontrar

Benedict Newman es el escritor más célebre de su generación. Cuando inesperadamente llega la policía a su casa y lo interroga sobre una serie de crímenes idénticos a los que describe en su último libro, sufre un colapso. Al despertar, Newman es otro: habla y actúa como Colt Star, el detective de sus novelas, dispuesto a investigar el caso en el que su creador es el principal sospechoso.

"El detective Star es el alter ego de Benedict Newman -señala Dolores Redondo- y la gozada que ha sido poder escribir este personaje. Es un homenaje absoluto, tanto a la novela negra estadounidense como al cine negro americano". "Ha sido una gozada desarrollar el personaje, meterme en su piel, hablar por él, porque es un personaje que de otra manera no puedo meter en otra novela porque esta caducado!" "Su caballerosidad, su machismo, sobradísimo, tiene toda esa chulería... pero también tiene otros aspectos que me encantan y es que su identidad está clarísima: él sabe quiénes , sabe para que está, tiene un código moral muy estricto -con una moral distraída, por otra parte- pero es así".

Nash Elizondo

Nash Elizondo es la nueva protagonista del universo Dolores Redondo, que ya conocimos en la novela anterior y que ahora vive una confrontación con su propia identidad, un auténtico viaje a sus orígenes desconocidos. Nash es hija de la doctora Elizondo, la psiquiatra que vimos en Esperando al Diluvio. "Nash es un personaje sobre el que escribiré mucho más -confiesa la autora- porque lo he creado para eso. También aquí, quise escapar de los típicos inspectores que estamos viendo ahora en todas las novelas y afrontar la investigación desde otro punto de vista que creo que va más con nuestros tiempos ".

"Una psicóloga forense tiene la particularidad de dar voz a aquellas víctimas que no pueden expresarse. Porque son muy pequeños y todavía no saben hablar porque son muy mayores y han perdido esa facultar, porque por el trauma que han sufrido no son capaces de comunicarse, o porque están muertos que es lo que ocurría en la anterior novela", señala Dolores Redondo. "En ocasiones, cuando no se pueden determinar las causas de la muerte con los métodos tradicionales de un médico forense, pues tiene que entrar el psicólogo para analizar realmente cómo estaba la mente de esa persona y decidir si se pudo suicidar o si pudo tener un accidente...o si quizá lo han asesinado". "Construir este persona abre un mundo para afrontar las investigaciones, desde otro canal".

La impresión de ver la primera película basada en mi novela

Dolores Redondo confiesa que tenía mucho miedo de ver el resultado en película de su primera novela El guardián invisible. Pensaba en los cambios que habrían hecho y en cómo se lo tomarían los lectores "porque los lectores sí que son talibanes, tienen que ser férreos con la novela y los adoro por eso, porque son mis defensores absolutos !". Y el cine es otra cosa. "Y cuando ya estaba terminada la película me dijeron ¿quieres venir a un estreno, hacemos una fiesta? y dije no...quiero verla sola. Quería verla sola por si me horrorizaba y pensaba Dios mío, mi carrera aquí empieza y aquí acaba! Estaba muy preocupada". "Habilitaron un cine que estaba cerrado, un dia entre semana, en Barcelona. Fui allí, me senté sola en una sala inmensa y vi mi película...y me gustó mucho". "Ver tu nombre en la pantalla, sí es impresionante".

Dolores Redondo se dio a conocer al gran público con la Trilogía del Baztán y desde entonces tiene millones de seguidores en todo el mundo y ha sido traducida a más de 40 lenguas. Ganó el Premio Planeta en 2016 con la novela "Todo esto te daré.