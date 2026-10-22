Granada acogerá el 10 de noviembre "el mayor simulacro de terremoto de España" con 200 efectivos

Granada acogerá el próximo 10 de noviembre el ejercicio regional de emergencias Respuesta26, un simulacro centrado en un escenario de terremoto que movilizará a alrededor de 200 personas de diferentes administraciones y organismos. El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la fecha este jueves durante la sesión plenaria del Parlamento andaluz.

Sanz ha asegurado que será «el mayor ejercicio que se ha hecho nunca a nivel nacional entre todas las administraciones en materia de terremoto». El objetivo es comprobar cómo responderían los distintos servicios ante un seísmo y detectar posibles dificultades antes de que se produzca una emergencia real.

Durante el simulacro se ensayará la activación de los planes de emergencia, la instalación de puestos de mando, la movilización de recursos y las comunicaciones entre los distintos servicios. La participación conjunta de administraciones y profesionales permitirá evaluar la coordinación y la capacidad de respuesta ante una situación de gran complejidad.

Sanitarios, bomberos, policías y Protección Civil participarán en el ejercicio

El dispositivo reunirá a efectivos de la Junta de Andalucía, los servicios de emergencias sanitarias, bomberos, ayuntamientos, policías locales y voluntarios de Protección Civil. También colaborarán la Diputación de Granada, universidades, colegios profesionales y organismos de la Administración General del Estado, entre otras entidades.

El ejercicio forma parte de la estrategia de prevención de la Junta para mejorar los protocolos de actuación ante catástrofes. Según ha explicado Antonio Sanz, Andalucía ha realizado o programado durante este año 28 simulacros y ejercicios relacionados con riesgos como los incendios forestales, las inundaciones, los accidentes en aeropuertos, los riesgos industriales y las emergencias en playas.

Respuesta26 será el quinto gran simulacro regional de emergencias organizado por Andalucía desde 2021. Estos ejercicios permiten poner a prueba los procedimientos de actuación y extraer conclusiones para mejorar la preparación de los servicios públicos ante situaciones de riesgo.

El simulacro llega tras meses de actividad sísmica en Granada

La celebración del ejercicio se produce después del enjambre sísmico que afecta a la provincia de Granada desde la madrugada del 15 de agosto, cuando comenzaron a registrarse numerosos temblores. La actividad ha mantenido la atención sobre el riesgo sísmico en el territorio granadino y ha dejado daños materiales en distintos puntos de la provincia.

Según las estimaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, la factura de los terremotos superará los 209 millones de euros. Esta situación vuelve a poner sobre la mesa la importancia de la prevención, la preparación de los servicios de emergencia y la coordinación entre las administraciones ante un posible terremoto de mayor intensidad.

La provincia de Granada se encuentra en una de las zonas de mayor actividad sísmica de España, por lo que disponer de protocolos actualizados y comprobar su funcionamiento resulta especialmente relevante.

La Junta asegura que reforzará la prevención sísmica

El consejero de emergencias, Antonio Sanz, ha avanzado que la Junta prevé aprobar próximamente el Decreto de Autoprotección en Andalucía, una normativa cuya tramitación estaba pendiente de la aprobación estatal de la directriz básica correspondiente.

Según Sanz, este decreto permitirá coordinar y complementar las medidas autonómicas con las impulsadas por el Gobierno de España, reforzando así la planificación y la prevención ante distintas situaciones de emergencia.