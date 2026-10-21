Asalto a punta de pistola a una furgoneta de MRW en Granada: persecución, choque entre coches y un detenido

Los hechos han comenzado a la altura del Serrallo, cuando el conductor de la furgoneta de MRW ha alertado de que dos individuos armados con armas de fuego le habían asaltado y sustraído el vehículo. Tras recibir el aviso, la Policía Nacional ha activado un dispositivo para localizar a los sospechosos y recuperar la furgoneta.

La persecución ha continuado hasta la autovía, a la altura de Méndez Núñez, donde los agentes han interceptado el vehículo. Durante la intervención, la furgoneta ha colisionado con otros dos coches, lo que ha provocado varios heridos. Según la información disponible, todos presentan lesiones muy leves.

Tras el accidente, los dos sospechosos han abandonado la furgoneta y han emprendido la huida a pie. La Policía Local de Granada ha conseguido detener a uno de ellos, un joven de 23 años, a la altura de Ramón y Cajal. El otro individuo ha conseguido huir.

Los agentes han recuperado tanto la furgoneta sustraída como un arma de fuego. Mientras tanto, el dispositivo policial y las actuaciones de investigación continúan para localizar y detener al segundo implicado.

La investigación permanece abierta para esclarecer las circunstancias del asalto armado a la furgoneta de MRW en Granada, así como la participación de ambos sospechosos en los hechos.