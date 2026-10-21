Pedro Sánchez vuelve a Granada en precampaña con el PSOE ante el reto de defender su gestión y las cuentas pendientes con la provincia

Pedro Sánchez regresa este sábado a Granada para participar en un acto de precampaña en el Palacio de Congresos, en una cita con la que el PSOE busca movilizar a su electorado de cara a las próximas elecciones generales. Desde el PSOE de Granada aseguran que afrontan las próximas semanas con la intención de contribuir, desde la provincia, a conseguir más diputados y senadores que permitan mantener un Gobierno liderado por los socialistas.

Los socialistas sitúan entre sus prioridades el acceso a una vivienda asequible y la continuidad de las políticas destinadas a responder a las necesidades de la ciudadanía. También reivindican los avances conseguidos durante la legislatura y advierten del riesgo de retrocesos que, a su juicio, supondría un Ejecutivo del PP con el apoyo de la ultraderecha.

Sin embargo, la visita de Sánchez también invita a repasar qué ha conseguido Granada durante sus años al frente del Gobierno y qué compromisos continúan sin materializarse. Un balance con luces y sombras en el que conviven inversiones, proyectos estratégicos y mejoras de infraestructuras con reivindicaciones históricas todavía pendientes.

Las luces de Sánchez en Granada: el AVE, los fondos europeos y el acelerador de partículas

Entre los principales hitos del mandato socialista figura la puesta en servicio de la conexión de alta velocidad ferroviaria con Granada en 2019, una infraestructura largamente esperada por la provincia. También destacan las inversiones financiadas con fondos europeos, las actuaciones de mejora en la carretera A-7 y los avances vinculados al proyecto del acelerador de partículas IFMIF-DONES, una iniciativa científica estratégica para Granada.

La capital también acogió una cumbre europea durante la presidencia española del Consejo de la Unión Europea en 2023, que situó a Granada en el centro de la agenda política comunitaria y reforzó su proyección internacional.

No obstante, estos avances no han terminado de resolver todas las demandas de la provincia. La conexión ferroviaria sigue generando críticas por las limitaciones del servicio, mientras que Granada continúa sin disponer de una conexión ferroviaria directa con el puerto de Motril. A ello se suma la reivindicación de nuevas infraestructuras viarias, entre ellas la conexión por autovía con Badajoz, que continúa siendo una demanda pendiente.

La Agencia de Inteligencia Artificial, una oportunidad perdida para Granada

Uno de los episodios que más malestar generó en la provincia fue la elección de A Coruña como sede de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (AESIA), frente a la candidatura granadina. La decisión frustró las expectativas de Granada de convertirse en uno de los principales polos públicos de desarrollo de esta tecnología.

La elección estuvo rodeada de controversia política por el procedimiento seguido, aunque el Tribunal Supremo avaló la decisión del Gobierno. Desde entonces, la aspiración de que Granada desempeñe un papel protagonista en el desarrollo de la inteligencia artificial sigue presente en el debate sobre el modelo económico y tecnológico de la provincia.

La cuestión cobra especial relevancia por el peso de la Universidad de Granada y de su ecosistema investigador, dos de los principales activos con los que cuenta el territorio para impulsar sectores de alto valor añadido.

El paro, la gran asignatura pendiente de Granada

Más allá de las infraestructuras y los proyectos estratégicos, el empleo continúa siendo uno de los principales problemas de Granada. La provincia arrastra dificultades estructurales para generar oportunidades laborales estables y reducir sus elevados niveles de desempleo.

Según la cifra facilitada para esta información, 62.476 personas están desempleadas en Granada, una realidad que contrasta con la necesidad de ofrecer oportunidades a quienes buscan incorporarse al mercado laboral. El dato sitúa el empleo como uno de los asuntos centrales que el Gobierno deberá abordar si quiere que el crecimiento económico y las inversiones se traduzcan en mejoras tangibles para la población granadina.

La sombra del caso Koldo y las polémicas que salpican a Granada

El balance político de los años de Sánchez también está marcado por las derivadas granadinas del caso Koldo, una trama investigada judicialmente que ha tenido ramificaciones en distintos ámbitos de la política y la Administración.

Entre los episodios que han generado controversia figuran las informaciones sobre presuntas irregularidades vinculadas al Parador de San Francisco de la Alhambra y la contratación de la exmujer de Koldo García, Patricia Úriz Iriarte, en una empresa granadina. Estas cuestiones han alimentado las críticas políticas y las exigencias de explicaciones, aunque las responsabilidades concretas deben establecerse conforme a los hechos acreditados y las resoluciones judiciales.

Con este escenario, la visita de Pedro Sánchez al Palacio de Congresos pretende reivindicar la gestión del PSOE en la provincia y movilizar a sus bases, pero también llega en un momento en el que Granada sigue reclamando soluciones para problemas cotidianos como el desempleo, la vivienda y las comunicaciones.