Los empresarios de Sierra Nevada: «No tenemos alojamiento para nuestros trabajadores y se dificulta crear empleo»

La falta de alojamiento para los trabajadores de Sierra Nevada vuelve a encender las alarmas en el sector turístico a pocas semanas del inicio de la temporada de esquí. Los negocios de la estación preparan sus instalaciones y buscan personal para afrontar los meses de mayor actividad, pero se encuentran, un año más, con dificultades para encontrar viviendas asequibles para sus empleados.

El presidente de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada, Ordoño Vázquez, ha advertido de que el problema se agrava con la expansión de los apartamentos turísticos, que reduce las opciones de alquiler para quienes necesitan vivir cerca de su puesto de trabajo. «Nos quedamos sin lugar. El apartamento turístico ha comido tanto terreno que nos encontramos que no tenemos espacio para alojar a nuestros trabajadores», ha señalado en declaraciones a Europa Press.

Vázquez considera que la situación está afectando directamente a la capacidad de los negocios para generar empleo en uno de los principales enclaves turísticos de la provincia de Granada. El presidente de los empresarios compara el problema con el que sufren destinos como Ibiza, donde el elevado coste de la vivienda dificulta que los trabajadores puedan encontrar un alojamiento digno a un precio asumible.

«Esa falta de alojamiento está dificultando generar empleo en Sierra Nevada y eso nos preocupa muchísimo», ha subrayado. El responsable empresarial advierte de que el problema no se limita a encontrar personal para los meses de invierno, sino que también condiciona la posibilidad de consolidar puestos de trabajo y mantener la actividad durante más tiempo.

Ante esta situación, las alternativas son cada vez más limitadas: los trabajadores tienen que vivir en Granada capital y desplazarse diariamente hasta la estación o disponer de una vivienda de alquiler de larga duración en Pradollano.

El presidente de los empresarios, que defiende que Sierra Nevada permanezca abierta durante todo el año, también considera que se ha perdido una oportunidad con la reorganización de los aparcamientos destinados a autocaravanas. Aunque entiende la necesidad de ordenar el estacionamiento ante la falta de plazas, cree que se podría haber habilitado un espacio regulado, con un precio razonable y servicios básicos.

Sierra Nevada prepara la temporada de esquí para finales de noviembre

Mientras la vivienda continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector, los negocios de Sierra Nevada avanzan en los preparativos para la próxima campaña. La apertura de la estación está prevista para el sábado 28 de noviembre, siempre que las condiciones de nieve lo permitan, según ha informado Cetursa.

Las primeras nevadas que han cuajado en las cumbres durante el pasado fin de semana han despertado la expectación de los aficionados a los deportes de invierno. El vídeo publicado por la estación en sus redes sociales con las primeras imágenes de nieve ha superado los 1,2 millones de visualizaciones, según los datos facilitados por Cetursa. La tienda online de la estación ya permite adquirir forfaits para el 28 de noviembre.

Los establecimientos trabajan estos días en la contratación de personal y en la organización de sus servicios, al tiempo que empiezan a recibir las primeras consultas y reservas de clientes para la temporada.

Cambios en los aparcamientos para mejorar la movilidad

La reorganización de los aparcamientos será otra de las novedades de la próxima temporada. Cetursa prevé modificar el uso de dos estacionamientos en superficie de Pradollano para mejorar la movilidad en la urbanización.

El aparcamiento de Las Sabinas, situado bajo el Centro de Alto Rendimiento, dejará de destinarse a autocaravanas para acoger turismos en rotación y abonados, entre ellos propietarios y trabajadores. Por su parte, el aparcamiento de Peñones, en la zona alta de la estación, contará con un nuevo vial de acceso y una zona para caravanas en rotación.

También se han llevado a cabo mejoras en el aparcamiento de autobuses situado a la entrada de Pradollano, con un reasfaltado parcial y una nueva señalización. Además, se están reformando los aseos del aparcamiento subterráneo de la plaza de Andalucía y se ultima, en colaboración con el Ayuntamiento de Monachil, la renovación de las luminarias de la plaza y de los aseos situados junto al centro de atención al usuario.