El Ayuntamiento de Granada pagará 3,3 millones de euros en horas extra a Policía Local y Bomberos

El Ayuntamiento de Granada destinará 3,3 millones de euros al pago de horas extraordinarias y otras obligaciones del personal municipal, con especial atención a los servicios prestados por la Policía Local y los Bomberos. La Comisión Extraordinaria de Economía y Hacienda ha aprobado este lunes, 26 de octubre, una modificación de crédito de 3.313.799,53 euros que permitirá abonar estos trabajos dentro del mismo ejercicio presupuestario en el que se han realizado.

La medida supone un cambio en la gestión de las cuentas municipales, ya que, según el Consistorio, es la primera vez desde su entrada en el Plan de Ajuste que podrá liquidar las horas extra en el mismo año en que se generan.

La concejala de Economía y Hacienda, Rosario Pallarés, ha destacado que esta modificación permitirá atender las obligaciones pendientes con recursos municipales y solicitar posteriormente las ayudas extraordinarias que correspondan para recuperar parte de los gastos derivados de situaciones de emergencia.

Más de 2,3 millones de euros para Policía Local y Bomberos

La principal partida de la modificación de crédito asciende a 2.338.673,44 euros y está destinada a gratificaciones por servicios extraordinarios, indemnizaciones y cotizaciones a la Seguridad Social de la Policía Local y los Bomberos.

El reparto previsto es el siguiente:

Policía Local: 579.991,56 euros.

579.991,56 euros. Bomberos: 1.758.681,88 euros.

Parte de estos servicios extraordinarios se realizaron durante los terremotos registrados en Granada, que obligaron a movilizar distintos servicios municipales para atender incidencias, inspeccionar edificios y garantizar la seguridad de los vecinos.

El Ayuntamiento prevé solicitar financiación a través de las ayudas extraordinarias de la Junta de Andalucía y, cuando proceda, del Consorcio de Compensación de Seguros, con el objetivo de recuperar parte del gasto asumido por las intervenciones relacionadas con la emergencia.

50.000 euros para los gastos de personal de las elecciones generales del 29N

La modificación de crédito incluye también 50.000 euros para cubrir los gastos de personal derivados de la organización de las elecciones generales previstas para el próximo 29 de noviembre.

A esta cantidad se suman otros 434.378,90 euros destinados al consumo de agua para las labores de baldeo y limpieza de las calles de Granada.

Además, la Comisión ha aprobado una partida de 393.747,19 euros para financiar la aportación municipal al proyecto iQuantum, seleccionado en el programa estatal RedCyTI, impulsado por Red.es.

El proyecto iQuantum contempla el desarrollo de una infraestructura tecnológica para impulsar soluciones de inteligencia artificial aplicadas a los servicios públicos, la movilidad, la sostenibilidad y la eficiencia energética. La iniciativa cuenta con una inversión total de 2.624.981 euros. La aportación del Ayuntamiento, de casi 394.000 euros, representa el 15 % del presupuesto, mientras que aproximadamente 2,23 millones procederán de financiación estatal.

El Ayuntamiento atribuye la modificación a la mejora de sus cuentas

El Gobierno municipal justifica esta modificación de crédito en la evolución de las finanzas del Ayuntamiento y en el cumplimiento de los objetivos establecidos en su Plan de Ajuste.

Según los datos municipales, Granada cerró 2025 con un ahorro neto positivo de 31,6 millones de euros, una capacidad de financiación de 37,82 millones y un remanente de tesorería de 7,36 millones. El remanente para gastos generales, una vez ajustado por las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto, se situó en 3,52 millones de euros.

El Consistorio también señala que cumplió los seis objetivos del Plan de Ajuste durante el pasado ejercicio. El periodo medio de pago a proveedores fue de 28,11 días y el nivel de endeudamiento se situó en el 44,81 %.

Pallarés ha defendido que estos resultados permiten al Ayuntamiento afrontar gastos extraordinarios, cumplir sus obligaciones con el personal municipal y mantener inversiones en proyectos para la ciudad.