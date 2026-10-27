Saavedra quiere llegar al Congreso sin dejar el Ayuntamiento de Granada: «Es compatible»

Jorge Saavedra afronta la carrera hacia las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con un doble horizonte político: dar el salto al Congreso de los Diputados sin abandonar, al menos inicialmente, sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Granada. El actual primer teniente de alcalde, portavoz del Gobierno municipal y concejal de Cultura asegura que ambos cometidos son compatibles y que su intención es compaginarlos si consigue representación en la Cámara Baja.

Así lo ha explicado en una entrevista en Onda Cero Granada, en la que ha reconocido que la posibilidad de dejar la política municipal le produce una «sensación agridulce». Saavedra ha señalado que no pidió encabezar la candidatura del PP por la provincia, sino que fue la dirección nacional del partido la que se lo planteó.

El candidato popular sostiene que, en un primer momento, podría mantener sus funciones en el Consistorio granadino mientras desarrolla su actividad parlamentaria en Madrid. Una decisión que sitúa sobre la mesa el futuro de sus responsabilidades municipales en un momento clave para la ciudad, especialmente por el trabajo que Granada está desarrollando para conseguir la Capitalidad Cultural Europea de 2031.

Saavedra ha reconocido que abandonar el Ayuntamiento no sería una decisión sencilla, dada su vinculación con el proyecto municipal que encabeza la alcaldesa, Marifrán Carazo. Sin embargo, su designación como número uno del PP al Congreso abre una nueva etapa en su trayectoria política, después de haber sido diputado autonómico entre 2022 y 2025.

El tren a Motril, entre las promesas del PP para Granada

Más allá de su futuro político, Saavedra ha situado las infraestructuras entre las prioridades que, a su juicio, necesita la provincia. Entre sus compromisos figura iniciar el proceso para que Granada cuente con una conexión ferroviaria con Motril si el PP llega al Gobierno central.

El dirigente popular ha admitido que no se trata de una actuación que pueda materializarse de un día para otro, pero ha defendido que su partido no dejará el proyecto «en un cajón». También ha aludido a estudios universitarios que, según ha indicado, respaldan la viabilidad de esta conexión.

La propuesta vuelve a poner sobre la mesa una reivindicación histórica de la provincia: conectar por tren la capital granadina con la Costa Tropical y su puerto. La cuestión pendiente será concretar qué pasos daría el eventual Gobierno del PP, con qué calendario y mediante qué financiación.

Canalizaciones de Rules y el agua para los agricultores: «Nos faltan 80 años» a este ritmo

Otro de los asuntos centrales de la entrevista ha sido el estado de las conducciones de la presa de Rules, una infraestructura clave para llevar agua a los regadíos de la Costa Tropical. Saavedra ha criticado el ritmo de ejecución de las obras y ha asegurado que, de mantenerse la situación actual, «nos faltan 80 años» para completar los once desglosados previstos.

Se trata de una estimación expresada por el candidato popular para denunciar los retrasos, no de un plazo técnico confirmado. Saavedra ha defendido que un Gobierno del PP aceleraría los trabajos para que el agua llegase a las explotaciones agrícolas que dependen de estas conducciones.

El candidato ha situado esta actuación entre los compromisos prioritarios de su formación para la provincia, junto con la mejora de las conexiones ferroviarias y otras infraestructuras pendientes.

Sobre vivienda y posibles pactos con Vox

En materia de vivienda, Saavedra ha defendido aumentar la oferta, reducir la burocracia y rebajar impuestos. Durante la entrevista, ha puesto como ejemplo la actividad del Ayuntamiento de Granada y ha cifrado en más de 3.000 las licencias concedidas para nuevas viviendas, más de la mitad de ellas de protección oficial, según los datos que ha aportado.

También ha respaldado el plan estatal del PP, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, que plantea construir un millón de viviendas en cuatro años, junto con medidas fiscales para facilitar el acceso a la vivienda.

Sobre la gobernabilidad tras las elecciones, Saavedra ha confirmado que el PP pactaría con Vox si necesitase sus votos para gobernar. El candidato ha reconocido que existen diferencias entre ambas formaciones en cuestiones como la igualdad y el medioambiente, aunque ha señalado que también comparten planteamientos en materia fiscal.