Granada seguirá sin trenes con Madrid hasta el 13 de diciembre: refuerzan los autobuses y limitan el precio de los vuelos

Granada seguirá sin conexión ferroviaria directa con Madrid hasta el próximo 13 de diciembre. La suspensión de los trenes obliga a los viajeros a buscar alternativas para desplazarse hasta la capital, en un escenario en el que el avión y el autobús se han convertido en las principales opciones para cubrir el trayecto.

La interrupción del servicio ferroviario se prolongará mientras se completan las revisiones pertinentes. Una vez recuperada la circulación, el desafío será también restablecer la confianza de los usuarios en el tren, después de que la situación haya generado preocupación e inseguridad entre quienes utilizan habitualmente este medio de transporte.

Iberia limita el precio de los vuelos entre Granada y Madrid

Ante el aumento de la demanda, Iberia ha establecido un límite de precios para los vuelos entre Granada y Madrid hasta el próximo 9 de noviembre. Los billetes en clase turista no podrán superar los 99 euros, mientras que el precio máximo para viajar en clase business será de 149 euros.

La medida busca contener el coste de los desplazamientos entre ambas ciudades mientras permanece suspendida la conexión ferroviaria. El avión se presenta así como una de las alternativas para quienes necesitan viajar a Madrid durante las próximas semanas.

ALSA duplica los autobuses entre Granada y Madrid

El autobús también ha reforzado su capacidad para responder al incremento de viajeros. ALSA ha duplicado el número de vehículos que habitualmente cubren la ruta entre Granada y Madrid, según explicó ayer en Más de Uno Granada Valeriano Díaz Revilla, director de la Zona Mediterránea de la compañía.

Díaz Revilla reconoció que la empresa ha tenido que adaptar su operativa ante el aumento de pasajeros y aseguró que todavía no podía concretar cuántos autobuses adicionales sería necesario incorporar durante la jornada de hoy.

El refuerzo de los servicios pretende absorber la demanda de viajeros que, ante la ausencia de trenes, necesitan desplazarse hasta Madrid por carretera.

Recuperar la confianza en el tren, el principal reto tras la suspensión

La prolongación de la interrupción ferroviaria hasta diciembre mantiene la incertidumbre sobre los desplazamientos entre Granada y Madrid. Mientras se realizan las comprobaciones necesarias para restablecer el servicio, las alternativas de transporte deberán asumir el movimiento de viajeros que habitualmente utilizan el tren.

La recuperación de la conexión ferroviaria no dependerá únicamente de que vuelvan a circular los convoyes. También será necesario que los usuarios recuperen la confianza en un medio de transporte que, tras los últimos acontecimientos, genera preocupación entre los viajeros.

Hasta entonces, el avión y el autobús seguirán siendo las principales alternativas para viajar desde Granada a Madrid.