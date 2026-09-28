Solo el 56% de los jóvenes de Granada que pueden recibir el Bono Cultural lo han solicitado

En la provincia de Granada, son 11.238 los jóvenes nacidos en 2008 que pueden acceder al Bono Cultural Joven este año. De ellos, 6.310 ya han presentado su solicitud, lo que deja todavía a 4.928 potenciales beneficiarios sin solicitar la ayuda.

El porcentaje de solicitudes alcanza así el 56,1%, un dato que pone de manifiesto que todavía existe un amplio margen para que los jóvenes que cumplen los requisitos puedan acogerse al programa.

El programa, impulsado por el Ministerio de Cultura, alcanza este año su quinta edición y concede 400 euros a los jóvenes que cumplen 18 años en 2026. Una ayuda destinada al consumo cultural que incorpora además novedades respecto a las anteriores convocatorias.

¿En qué pueden gastar los jóvenes los 400 euros del Bono Cultural Joven?

Una de las principales novedades del Bono Cultural Joven 2026 es la ampliación de los productos y actividades a los que puede destinarse la ayuda. Por primera vez, además del consumo de productos culturales, los jóvenes pueden utilizar parte del bono para adquirir instrumentos musicales, materiales destinados a la creación artística y acceder a cursos culturales.

La ayuda permite así ampliar las posibilidades de uso de los 400 euros y abarcar no solo el consumo de cultura, sino también actividades relacionadas con la formación y la creación artística.

En Granada, el subdelegado del Gobierno, José Antonio Montilla, ha puesto en valor el alcance de este programa y ha animado a los jóvenes que todavía no lo hayan solicitado a aprovechar una ayuda destinada específicamente a quienes alcanzan la mayoría de edad este año.

La quinta edición del Bono Cultural Joven mantiene así su apuesta por acercar la cultura a los jóvenes, mientras en Granada todavía son miles los potenciales beneficiarios que no han presentado su solicitud.