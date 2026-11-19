La sucesión de temporales que ha afectado a la provincia de Granada durante 2026 ha vuelto a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las viviendas y las infraestructuras frente a los fenómenos meteorológicos extremos. Sin embargo, la disposición de los ciudadanos a invertir en medidas de protección sigue siendo limitada. Solo el 40 % de los andaluces estaría dispuesto a gastar dinero para mejorar la seguridad de su hogar ante situaciones como lluvias torrenciales, inundaciones o fuertes rachas de viento.

Así lo recoge el informe Seguridad en edificios y viviendas, elaborado por Grupo Mutua Propietarios y presentado coincidiendo con la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), que se celebra en Antalya (Turquía). El estudio revela que el 70 % de los andaluces considera que mejorar la seguridad de su vivienda requiere una inversión que no siempre resulta accesible.

Granada, ejemplo de los efectos de los temporales

La provincia ha sufrido durante este año las consecuencias de varios episodios meteorológicos adversos. Uno de los más graves se produjo con la llegada de la borrasca Leonardo, que obligó en el mes de febrero a desalojar a 388 personas en Granada ante el riesgo de inundaciones y crecidas de los cauces.

Uno de los municipios más afectados fue Dúdar, donde la crecida del río Aguas Blancas provocó importantes daños en las infraestructuras y obligó a intervenir en el puente de acceso a la localidad, que tuvo que ser reconstruido. Los efectos del temporal también se dejaron notar en carreteras, muros de contención y viviendas de distintos puntos de la provincia.

Unas consecuencias que ponen de manifiesto la importancia de anticiparse a este tipo de situaciones y contar con edificios preparados para soportar episodios meteorológicos cada vez más intensos.

Solo el 37 % sabría cómo actuar ante una inundación

Más allá de la inversión económica, el informe también apunta a una falta de preparación de la población ante las emergencias. En Andalucía, solo el 37 % de los ciudadanos sabría con certeza cómo actuar ante una inundación, mientras que el 49 % reconoce tener conocimientos generales, pero no estar completamente seguro de los pasos que debería seguir. Otro 13 % admite que no sabría cómo proceder.

La situación es similar ante los episodios de fuertes vientos. Únicamente el 33 % de los andaluces afirma saber cómo reaccionar, frente a un 48 % que tiene algunas nociones, pero reconoce sus dudas, y un 19 % que desconoce qué precauciones debería adoptar.

Además, la confianza en la preparación de los inmuebles es moderada. Los andaluces puntúan con un 5,66 sobre 10 la protección de sus edificios frente a posibles inundaciones y con un 6,32 la de sus propias viviendas.

Revisar tejados y limpiar canalones, medidas para reducir los daños

Pese a que algunas soluciones requieren inversiones importantes, los expertos recuerdan que existen medidas preventivas relativamente sencillas que pueden reducir los efectos de los temporales.

Entre ellas destacan la revisión periódica de cubiertas y tejados, mantener limpios los desagües y canalones y asegurar correctamente elementos exteriores como toldos y aparatos de aire acondicionado. El informe también recoge otras medidas de protección más extendidas, como los sistemas de drenaje, presentes en el 71 % de los casos analizados, y la sujeción de elementos exteriores, con un 64 %.