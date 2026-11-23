Este domingo 29 de noviembre, las elecciones generales deciden el futuro Gobierno de España, así como el Senado para la próxima legislatura. En un tablero político cada vez más fragmentado, PP y PSOE se antojan las fuerzas más votadas, seguidas de Vox y Frente Amplio, según las encuestas y sondeos relativos al 29N.

El objetivo de las formaciones políticas pasa por conocer su electorado y mantenerlo de cada a la jornada decisiva del domingo. Así, en este sentido, el CIS publicó en su último barómetro el perfil mayoritario que se decide por votar a uno u otro partido.

Así es el votante del PSOE

El último CIS otorga a Sánchez una victoria como partido más votado con el 33,3% de los votos, seguido del PP de Feijóo (25,5), Vox (18,4%), Frente Amplio (4,7%) y Podemos (1,1%). El PSOE sería la primera opción entre hombres y mujeres y su apoyo crece especialmente a partir de los 45 años.

El porcentaje de entrevistados en el CIS que declara voto más simpatía por el PSOE es mayor en el electorado de 75 años o más (45,6%), seguido de los electores de entre 65 y 74 años (44,1%), entre 55 y 64 años (35,3%), 45-54 años (27,9%) y 35-44 años (24,6%). Entre los más jóvenes, gana Vox, mientras que el PP mantiene un electorado relativamente homogéneo por edad.

Además, el CIS señala que el apoyo al PSOE es mayoritario en la clase trabajadora (37,7%), cuyo apoyo se situaba en 2023 en el 28,8%.or último, por municipios, el PSOE destaca especialmente en las poblaciones de menos de 2.000 habitantes, con un 35%, mientras que en ciudades medianas alcanza el 34%.

Cómo valoran los españoles a Pedro Sánchez

El 38,7% de los encuestados valora "muy mal" a Sánchez y solo el 14,5% le valora "muy bien".

Comparador de los programas electorales del 29N