Este domingo 29 de noviembre, las elecciones generales deciden el futuro Gobierno de España, así como el Senado para la próxima legislatura. En un tablero político cada vez más fragmentado, PP y PSOE se antojan las fuerzas más votadas, seguidas de Vox y Frente Amplio, según las encuestas y sondeos relativos al 29N.

El objetivo de las formaciones políticas pasa por conocer su electorado y mantenerlo de cada a la jornada decisiva del domingo. Así, en este sentido, el CIS publicó en su último barómetro el perfil mayoritario que se decide por votar a uno u otro partido.

Así es el votante del PP

El último CIS otorga a Sánchez una victoria como partido más votado con el 33,3% de los votos, seguido del PP de Feijóo (25,5), Vox (18,4%), Frente Amplio (4,7%) y Podemos (1,1%). El PP mantendría así un electorado relativamente homogéneo por edad, aunque destaca entre los mayores de 75 años.

El porcentaje de entrevistados en el CIS que declara voto más simpatía por el PP es el de 75 años o más (20,1%), un apoyo similar en el electorado de entre 55 y 64 años (20,4%), menor que el de 45-54 años (21,3%) y mayor que en las otras franjas de edad: 18-24 años (14,5), 25-34 años (12%) y 35-44 años (15,3%).

Además, el CIS señala que el apoyo al PP es mayoritario en la clase alta y media-alta (28%), aunque tiene un 26% en clase media y un 13% en clases más bajas.

Por municipios, el PP ocupa la segunda posición en todos los tramos de tamaño de ciudades, obteniendo su mejor cifra en los grandes núcleos de población.

Comparador de los programas electorales del 29N