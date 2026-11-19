Alberto Núñez Feijóo fue presidente de la Xunta de Galicia desde 2009 hasta 2022, cuando dejó el cargo para dar el salto a las Cortes Generales. En primer lugar, fue elegido senador por designación del Parlamento de Galicia para plantar cara a Sánchez en la oposición de la Cámara alta.

Hasta el 28 de julio de 2023, Feijóo permaneció en el Senado y pasó a la oposición tras las elecciones generales en las que Sánchez resultó de nuevo votado como presidente del Gobierno en la investidura correspondiente.

Como diputado del PP, Feijóo percibe un sueldo anual bruto de 61.591,18 euros, según cifras del régimen económico del Congreso que estima Newtral.

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Según la declaración de bienes y rentas de diputados que consta en la web del Congreso de los Diputados, fechada el pasado 16 de agosto de 2023, Feijóo percibió 21.686,55 euros por la Xunta de Galicia, 1.770,25 euros del Parlamento de Galicia, 39.260 euros del Partido Popular (gastos de representación) y 31.850 euros del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En cuanto a los bienes inmuebles, figuran una vivienda en Madrid, una en Vigo y otra en A Coruña, además de dos plazas de garaje, una en Vigo y otra en A Coruña. En la cuenta corriente que aparece en el documento, el saldo es de 37.627,24 euros.

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