El cara a cara entre Sánchez y Feijóo se divide en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.
Unas temáticas incluidas en los programas electorales de PSOE y PP, con posturas diferentes en algunos casos. Por ello, enfrentamos las propuestas de los dos partidos, las ideas en las que chocan y todos los planteamos en sus programas.
Sánchez vs Feijóo: el cara a cara entre sus propuestas
Cara a cara en Antena 3 · Elecciones 29N
PP y PSOE, bloque a bloque: qué proponen en sus programas
Los cinco bloques del debate entre Alberto Núñez Feijóo (PP) y Pedro Sánchez (PSOE), con lo que dicen los programas electorales de sus partidos para el 29N: primero, los asuntos en los que más se separan; después, todas sus propuestas en esos bloques. Solo se incluyen los temas del debate.
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Fuente: programas electorales del PP (PDF) y del PSOE (PDF) para las generales del 29 de noviembre de 2026. Solo se incluyen las propuestas de los temas del debate; las de medio ambiente, campo, infraestructuras, cultura, ciencia, seguridad o modelo territorial están en el explorador de programas. «Su programa no lo menciona de forma expresa» quiere decir que no figura en el programa electoral, no que el partido no tenga postura. Las propuestas son resúmenes y su número depende de cómo está redactado cada programa; las páginas son las del PDF de cada programa. Elaboración: Onda Cero.Explora los programas de todos los partidos