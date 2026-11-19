El cara a cara entre Sánchez y Feijóo se divide en cinco bloques: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Unas temáticas incluidas en los programas electorales de PSOE y PP, con posturas diferentes en algunos casos. Por ello, enfrentamos las propuestas de los dos partidos, las ideas en las que chocan y todos los planteamos en sus programas.

Sánchez vs Feijóo: el cara a cara entre sus propuestas