La Defensa es uno de los aspectos en los que los bloques de izquierda y derecha más se diferencian. La discrepancia principal entre ambos está en lo que cada partido considera aceptable gastar y en el objetivo principal de las fuerzas armadas.

Este área no ha estado exenta de polémicas durante la última legislatura con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Su rechazo a llegar al objetivo del 5% del PIB como pedía la OTAN por considerarlo que contraproducente para España le granjeó no sólo críticas de la oposición sino también del presidente de Estados Unidos, Donal Trump.

También se ha criticado en el último año la falta de coherencia entre la política exterior, en la que el Gobierno ha destacado por su rechazo enérgico a la ofensiva israelí sobre Gaza, y la contratación pública al publicarse contratos de compra de munición, material y suministros a empresas israelíes.

Son sólo dos ejemplos de cómo la agenda de Defensa puede marcar el debate, de ahí la importancia de los compromisos que adquieren los diferentes partidos políticos sobre este asunto en sus diferentes programas electorales. Aquí resumimos sus principales propuestas.

El PP: una política de estado con compromisos transparentes

El Partido Popular considera que la defensa debe considerarse "una verdadera política de Estado" en la que harán transparentes los compromisos adquiridos con nuestros aliados internacionales en esta materia. En este sentido se comprometen en su programa a aprobar una ley de programación y financiación de la defensa y que nuestro país volverá a ser un "socio fiable" en el que todo compromiso sea respaldado por las Cortes.

Los populares añaden a el compromiso de que haya más militares, mejor preparados y con medios renovados. Resaltan la importancia de defender todo nuestro territorio junto a nuestros socios y aliados y a reforzar el despliegue militar en Ceuta, Melilla, Canarias y el resto de los territorios españoles en el norte de África.

En cuanto a la industria de defensa, sostienen que ésta creará empleo y reforzará la inversión en equipamiento para reducir la dependencia exterior, con prioridad para drones y sistemas antidrones, defensa antiaérea, munición, ciberdefensa, comunicaciones, inteligencia artificial y capacidades navales.

PSOE: una defensa moderna al servicio de la paz y la seguridad

El PSOE presume en su programa de que desde que Pedro Sánchez gobierna, España se ha situado en el lado correcto de la historia y pone como ejemplo la posición de nuestro país con Ucrania frente a Putin, con el reconocimiento del Estado de Palestina y con la defensa de la paz en Gaza, y sin aceptar el 5 % del PIB en gasto militar, porque, explican, "la seguridad de Europa no puede construirse a costa del estado de bienestar".

Con esta premisa, la política del partido socialista en materia de defensa se resume en ocho "compromisos" en su programa electoral que van desde impulsar la autonomía estratégica europea hasta la mejora de la atención psicológica de las fuerzas armadas pasando por el refuerzo de las capacidades de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El partido socialista apuesta además por una defensa fuerte "al servicio de la seguridad global" , por un refuerzo de las agencias de inteligencia civil y militar "para dotarlas de más medios humanos y tecnológicos para anticipar riesgos y proteger nuestra democracia" y se compromete a promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas.

Vox: protección de las fronteras y dignificación de la profesión militar

En el programa de Vox se pone el acento en el capítulo de defensa y seguridad en la "protección y la defensa de las fronteras españolas" reforzando la lucha contra la inmigración ilegal, las mafias de tráfico de personas y las amenazas híbridas, especialmente en Ceuta y Melilla, y la lucha incesante contra el terrorismo islámico.

Los de Santiago Abascal hacen hincapié en el "aumento de la inversión en Defensa", en reclamar sueldos dignos y ayudas a la movilidad geográfica y a la vivienda y alojamiento" para los militares, en dignificar la "vocación profesional" y en el reconocimiento como profesión de riesgo

Dedica Voz un apartado al compromiso que de reforzar, si gobierna, la ciberseguridad y la protección de las infraestructuras críticas, así como "mejorar las capacidades nacionales de prevención y respuesta frente a ciberataques, espionaje, sabotajes y amenazas contra los servicios esenciales, las redes de comunicaciones y las infraestructuras estratégicas".

Frente Amplio: apuesta por la reducción del gasto militar

Para Frente Amplio la prioridad en materia de Defensa debe ser la seguridad humana, compartida y la prevención diplomática. Los de Ada Colau entienden que hay que reducir el gasto militar y rechazan el objetivo fijado del 5% por la OTAN.

Defiende que España debe ser soberana en estos asuntos y apuestan por la desmilitarización. Abogan por "convertir los recintos de uso militar extranjero en polos tecnológicos, industriales y de respuesta civil ante emergencias", así como avanzar hacia el desarme nuclear y un nuevo control de armas.

Frente Amplio es partidario de respetar la soberanía de los pueblos y que éstos no sean tratados "como colonias, protectorados o patios traseros de potencias globales" y apuestan por centrar los esfuerzos en políticas de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.