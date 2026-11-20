A falta de una semana para las elecciones generales, la Junta Electoral ha adoptado un acuerdo por el que amplía el plazo para depositar el voto por correo. Se trata de dar más tiempo a los electores que se encuentren en España, que ya hayan solicitado esta modalidad (el plazo para pedirlo finalizó este 19 de noviembre).
Así, la Junta Electoral Central ha decidido prorrogar el plazo hasta el jueves 26 de noviembre, en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14:00 horas. El plazo finalizaba el miércoles 25 de noviembre, por lo que se da un día más a los electores.
Por tanto, Correos asegura que deberá extremar la diligencia para garantizar que los sobres con voto puedan entregarse el día de la votación en las mesas electorales y siempre dentro de los plazos establecidos.
Los programas electorales de los grandes partidos
- Claves del programa electoral del PSOE: 1% del PIB en vivienda, blindar pensiones y aborto, más conciliación y la 'Unión de amistad'
- Las claves del programa electoral del PP para el 29N: impuestos, vivienda, inmigración y las leyes que quiere derogar Feijóo
- Claves del programa electoral de Vox: prioridad nacional, apoyo a la familia, aumento del gasto en defensa y "rebaja masiva" de impuestos
- Claves del programa electoral de Frente Amplio: 1,5 millones de viviendas públicas, 32 horas de jornada laboral, protección a las familias e inversión en educación
- Claves del programa electoral de Podemos: bajar un 40% los alquileres, salir de la OTAN, jornada de 30 horas y camino a una república
Comparador de los programas del 29N
Elecciones generales 29N Hemos resumido 3.142 propuestas de PP, PSOE, VOX, Frente Amplio, ERC, PNV, BNG y CC. Elige un tema y compara qué plantea cada uno: Resúmenes de Onda Cero a partir de los programas electorales oficiales, con la página del programa en la que aparece cada propuesta. Actualizado el 16 de noviembre de 2026.
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