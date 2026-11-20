A falta de una semana para las elecciones generales, la Junta Electoral ha adoptado un acuerdo por el que amplía el plazo para depositar el voto por correo. Se trata de dar más tiempo a los electores que se encuentren en España, que ya hayan solicitado esta modalidad (el plazo para pedirlo finalizó este 19 de noviembre).

Así, la Junta Electoral Central ha decidido prorrogar el plazo hasta el jueves 26 de noviembre, en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14:00 horas. El plazo finalizaba el miércoles 25 de noviembre, por lo que se da un día más a los electores.

Por tanto, Correos asegura que deberá extremar la diligencia para garantizar que los sobres con voto puedan entregarse el día de la votación en las mesas electorales y siempre dentro de los plazos establecidos.

Los programas electorales de los grandes partidos

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