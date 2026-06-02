Diez Mundiales en diez minutos: la historia de la Copa del Mundo

Se acerca el Mundial 2026 y siempre conviene echar la vista atrás para repasar qué ha ocurrido en algunas de las ediciones más importantes de este histórico torneo que está a punto de convertirse en centenario.

En esta serie, hacemos un repaso por la historia de la Copa del Mundo junto a Alberto López Frau para recordar algunos de los Mundiales más recordados y a algunas de las mejores selecciones de la historia del fútbol.

México 70: La Brasil de Pelé se quede el Jules Rimet

La Brasil del 70 es, sin lugar a dudas, uno de los equipos más recordados en la historia ya no solo del fútbol, si no del deporte en general. La generación liderada por Pelé conseguía su tercera estrella y cerraba un ciclo ganador en el que se hicieron con tres de cuatro Mundiales (1958, 1962 y 1970).

Pelé fue la gran estrella de una selección que también contaba con la calidad de futbolistas como Jairzinho, Tostao, Gerson y Rivelino. En ese torneo, en el que no estuvo España, también brillaron el alemán Gerd 'Torpedo' Muller y el peruano Teófilo Cubillas.

Alemania 74: El Mundial de Cruyff que ganó Beckenbauer

Y es que el fútbol a veces es un deporte tan injusto que no siempre gana el que más brilla. Algo así ocurrió en el Mundial de Alemania 74, en el que la anfitriona, Alemania Federal, se impuso en la final a la Holanda de Johan Cruyff, que fue la gran estrella del torneo.

Finalmente fue Franz Beckenbauer quien levantó el trofeo, segundo para Alemania, en el último Mundial que se perdió la selección española.

Argentina 78: El Mundial de Kempes y la primera estrella de la albiceleste

Argentina es uno de los países más ligados a la Copa del Mundo. Con tres estrellas en su palmarés, lograron la primera en el Mundial de 1978, en casa, y con Mario Alberto Kempes como gran estrella.

Un Mundial que dejó imágenes históricas como la final de los papelitos o el abrazo del alma, y en el que la selección española tuvo un regreso decepcionante al torneo tras varios años de ausencia.

España 82: Italia contra el estereotipo de su fútbol defensivo

En el fútbol hay, a veces, historias que rompen con estereotipos ya creados, y el Mundial de España 82 fue uno de ellos. Italia se hizo con el torneo desplegando un fútbol tremendamente ofensivo gracias a jugadores como Bruno Conti, Tardelli o Paolo Rossi.

España, anfitriona en esa edición, volvió a protagonizar un papel decepcionante cayendo en la segunda fase de grupos.

México 86: Maradona y una de las mejores actuaciones de la historia del deporte

Y si hay un nombre ligado a la historia de la Copa del Mundo es, sin lugar a dudas, el de Diego Armando Maradona. El astro argentino forjó su leyenda con una actuación estelar en México 86 en el que lideró a su selección hasta la consecución de la segunda estrella. Para el recuerdo dejó aquellos dos goles en el partido de cuartos de final ante Inglaterra que son ya historia del fútbol.

España dejó, esta vez sí, una buena actuación en este torneo, la mejor hasta el momento. Cayó en cuartos de final en la tanda de penaltis ante Bélgica y dejó un partido para el recuerdo en octavos ante Dinamarca (5-1) con cuatro goles de Emilio Butragueño.

Italia 90: Alemania le arrebata su segundo Mundial a Maradona

Tras su actuación en México 86 y sus años en Nápoles, Maradona era, sin duda, el futbolista del momento. Así llegó al Mundial de Italia 90 en el que volvió a liderar a Argentina hasta la final y dejó imágenes icónicas. Alemania se impuso en la final con un polémico penalti que transformó Andreas Brehme.

España cayó en octavos de final ante Yugoslavia después de superar una fase de grupos en la que se enfrentó a Uruguay, Corea del Sur y Bélgica.

USA 94: La Brasil menos jogo bonito y la desolación de Baggio

Brasil hizo historia en Estados Unidos logrando su cuarta estrella gracias a una selección liderada por la calidad de Romario y Bebeto en ataque. Con un centro del campo muy fuerte, formado por Mazinho, Dunga y Mauro Silva, Brasil se impuso a Italia en una final que se decidió en la tanda de penaltis y que dejó para el recuerdo la imagen de Roberto Baggio tras fallar su lanzamiento.

El Mundial de USA 94 es uno de los más recordados en España por el codazo de Tassotti a Luis Enrique en el partido de cuartos de final que terminó con la selección eliminada.

Corea y Japón 2002: La leyenda de Ronaldo Nazario

El Mundial de Corea y Japón dejó otra de las actuaciones más recordadas en la historia de la Copa del Mundo y fue protagonizada por Ronaldo Nazario. El delantero, que llegó al torneo muy mermado tras recuperarse de una gravísima lesión de rodilla, lideró a Brasil a la conquista de su quinta estrella.

España volvió a caer en cuartos de final, esta vez ante Corea del Sur, en un partido marcado por los dos goles anulados por el árbitro Al-Ghandour a Rubén Baraja y Fernando Morientes.

Corea y Japón 2002: La leyenda de Ronaldo Nazario | Foto: Getty | Getty

Sudáfrica 2010: La primera estrella de España

Es, sin lugar a dudas, el Mundial más recordado en la historia de nuestro país. La selección se proclamaba, por fin, campeona del mundo gracias a una generación de oro que firmó una etapa de ensueño entre 2008 y 2012 ganando dos Eurocopas y un Mundial.

Con un gran David Villa, pichichi del torneo con cinco goles, y un fútbol de toque gracias al talento de los Busquets, Alonso, Xavi, Iniesta, Silva y compañía, España se convirtió en campeona del mundo ganando por la mínima en la final a la Holanda de Robben y Sneijder.

Sudáfrica 2010: La primera estrella de España | Foto: Getty | Getty